На яку суму видаватимуть гранти на навчання вступникам у ЗВО

У межах цієї вступної кампанії вступники на контракт у виші зможуть отримати грант від держави. Фінансова підтримка стартуватиме від 15 тисяч гривень на рік.

Її зможуть отримати не всі абітурієнти. Сума допомоги від держави також залежатиме від набраних на НМТ балів.

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Гранти на яку суму видаватимуть

Загалом сума гранту визначається індивідуально для кожного – за результатом НМТ та з урахуванням коефіцієнта спеціальності.

Для вступників із результатом НМТ від 150 балів з будь-яких 2-х предметів є можливість отримати грант у розмірі 15 тисяч гривень.

Грант 2-го рівня передбачає, що вступники з результатом НМТ від 170 балів з будь-яких 2-х предметів претендуватимуть на грант у розмірі 25 тисяч гривень.

Розмір гранту може бути більшим (тобто, помножений на відповідний коефіцієнт), що залежатиме від обраної спеціальності.

Зазначимо, що для деяких спеціальностей не передбачили гранту першого рівня, лише другого (отже, для вступників, у яких не менше ніж 170 балів із мінімум двох предметів).

Якщо ж студент вступає на бюджет, держава оплачує всю вартість навчання, зазначають у МОН.

Більше про те, як працюватиме грантова система, можна прочитати за посиланням.