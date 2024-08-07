Ее смогут получить не все абитуриенты. Сумма помощи от государства также будет зависеть от набранных на НМТ баллов.
Смотрите также В Минобразования рассказали, в каких специалистах нуждается государство
Гранты на какую сумму будут выдавать
В целом сумма гранта определяется индивидуально для каждого – по результатам НМТ и с учетом коэффициента специальности.
- Для поступающих с результатом НМТ от 150 баллов по любым 2-х предметов есть возможность получить грант в размере 15 тысяч гривен.
- Грант 2-го уровня предусматривает, что поступающие с результатом НМТ от 170 баллов по любым 2-х предметов будут претендовать на грант в размере 25 тысяч гривен.
Отметим, что для некоторых специальностей не предусмотрели гранта первого уровня, только второго (следовательно, для поступающих, у которых не менее 170 баллов по минимум двум предметам).
Если же студент поступает на бюджет, государство оплачивает всю стоимость обучения, отмечают в МОН.
Больше о том, как будет работать грантовая система можно прочитать по ссылке.