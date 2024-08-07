Її зможуть отримати не всі абітурієнти. Сума допомоги від держави також залежатиме від набраних на НМТ балів.
Дивіться також У Міносвіти розповіли, яких фахівців потребує держава
Гранти на яку суму видаватимуть
Загалом сума гранту визначається індивідуально для кожного – за результатом НМТ та з урахуванням коефіцієнта спеціальності.
- Для вступників із результатом НМТ від 150 балів з будь-яких 2-х предметів є можливість отримати грант у розмірі 15 тисяч гривень.
- Грант 2-го рівня передбачає, що вступники з результатом НМТ від 170 балів з будь-яких 2-х предметів претендуватимуть на грант у розмірі 25 тисяч гривень.
Зазначимо, що для деяких спеціальностей не передбачили гранту першого рівня, лише другого (отже, для вступників, у яких не менше ніж 170 балів із мінімум двох предметів).
Якщо ж студент вступає на бюджет, держава оплачує всю вартість навчання, зазначають у МОН.
Більше про те, як працюватиме грантова система, можна прочитати за посиланням.