Від чого залежатиме сума освітнього гранту

22 липня 2024, 16:09
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Джерело:

Міністерство освіти і науки України

У межах вступної кампанії 2024 року абітурієнти зможуть отримати гранти на навчання у виші. Але лише ті, хто вступає на контракт.

Суму допомоги від держави можуть збільшити завдяки використанню коефіцієнтів для певних спеціальностей. Деталі розповіли у Міністерстві освіти і науки України.

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Від чого залежатиме сума гранту 

Так, суму гранту першого рівня (15 тисяч гривень) і ІІ рівня (25 тисяч гривень) помножать на коефіцієнт для вступників на окремо визначені спеціальності.

Зокрема, коефіцієнт 1,5 встановлюють для таких спеціальностей / галузей знань:

  • 01 Освіта/Педагогіка;
  • 09 Біологія;
  • 10 Природничі науки (окрім спеціальностей 101 Екологія, 106 Географія);
  • 11 Математика та статистика;
  • 13 Механічна інженерія;
  • 14 Електрична інженерія;
  • 16 Хімічна інженерія та біоінженерія;
  • 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації;
  • 18 Виробництво та технології;
  • 19 Архітектура та будівництво;
  • 20 Аграрні науки та продовольство;
  • 227 Терапія та реабілітація.
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Коефіцієнт 1,3 встановлюють для таких спеціальностей / галузей знань:

  • 025 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;
  • 024 Хореографія;
  • 025 Музичне мистецтво;
  • 026 Сценічне мистецтво;
  • 035 Філологія (спеціалізації з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики);
  • 12 Інформаційні технології;
  • 21 Ветеринарія;
  • 22 Охорона здоров'я (окрім спеціальностей 227 Терапія та реабілітація, 229 Громадське здоров'я).

Для усіх інших спеціальностей і галузей знань коефіцієнт буде дорівнювати 1.00. Тобто для них сума гранту І рівня становитиме 15 тисяч гривень, а сума гранту ІІ рівня – 25 тисяч гривень.

  • Раніше ми детально писали про те, як діятиме грантова система, хто може отримати грант і що для цього потрібно. Про це читайте за посиланням.
Автор: Марія Волошин