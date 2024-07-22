Суму допомоги від держави можуть збільшити завдяки використанню коефіцієнтів для певних спеціальностей. Деталі розповіли у Міністерстві освіти і науки України.
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Від чого залежатиме сума гранту
Так, суму гранту першого рівня (15 тисяч гривень) і ІІ рівня (25 тисяч гривень) помножать на коефіцієнт для вступників на окремо визначені спеціальності.
Зокрема, коефіцієнт 1,5 встановлюють для таких спеціальностей / галузей знань:
- 01 Освіта/Педагогіка;
- 09 Біологія;
- 10 Природничі науки (окрім спеціальностей 101 Екологія, 106 Географія);
- 11 Математика та статистика;
- 13 Механічна інженерія;
- 14 Електрична інженерія;
- 16 Хімічна інженерія та біоінженерія;
- 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації;
- 18 Виробництво та технології;
- 19 Архітектура та будівництво;
- 20 Аграрні науки та продовольство;
- 227 Терапія та реабілітація.
Коефіцієнт 1,3 встановлюють для таких спеціальностей / галузей знань:
- 025 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;
- 024 Хореографія;
- 025 Музичне мистецтво;
- 026 Сценічне мистецтво;
- 035 Філологія (спеціалізації з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики);
- 12 Інформаційні технології;
- 21 Ветеринарія;
- 22 Охорона здоров'я (окрім спеціальностей 227 Терапія та реабілітація, 229 Громадське здоров'я).
Для усіх інших спеціальностей і галузей знань коефіцієнт буде дорівнювати 1.00. Тобто для них сума гранту І рівня становитиме 15 тисяч гривень, а сума гранту ІІ рівня – 25 тисяч гривень.
- Раніше ми детально писали про те, як діятиме грантова система, хто може отримати грант і що для цього потрібно. Про це читайте за посиланням.