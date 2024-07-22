Суму допомоги від держави можуть збільшити завдяки використанню коефіцієнтів для певних спеціальностей. Деталі розповіли у Міністерстві освіти і науки України.

Дивіться також Скільки вступників цьогоріч зможуть отримати гранти на навчання у ЗВО

Від чого залежатиме сума гранту

Так, суму гранту першого рівня (15 тисяч гривень) і ІІ рівня (25 тисяч гривень) помножать на коефіцієнт для вступників на окремо визначені спеціальності.

Зокрема, коефіцієнт 1,5 встановлюють для таких спеціальностей / галузей знань:

01 Освіта/Педагогіка;

09 Біологія;

10 Природничі науки (окрім спеціальностей 101 Екологія, 106 Географія);

11 Математика та статистика;

13 Механічна інженерія;

14 Електрична інженерія;

16 Хімічна інженерія та біоінженерія;

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації;

18 Виробництво та технології;

19 Архітектура та будівництво;

20 Аграрні науки та продовольство;

227 Терапія та реабілітація.

Опановувати перспективний фах за гнучким графіком – це реальність завдяки дистанційному коледжу OPTIMA! Долучайтесь до безплатного вебінару, де можна дізнатись все про вступ і переваги дистанційного навчання. Не пропустіть шанс розпочати успішну кар'єру вже після 9 класу!

Коефіцієнт 1,3 встановлюють для таких спеціальностей / галузей знань:

025 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;

024 Хореографія;

025 Музичне мистецтво;

026 Сценічне мистецтво;

035 Філологія (спеціалізації з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики);

12 Інформаційні технології;

21 Ветеринарія;

22 Охорона здоров'я (окрім спеціальностей 227 Терапія та реабілітація, 229 Громадське здоров'я).

Для усіх інших спеціальностей і галузей знань коефіцієнт буде дорівнювати 1.00. Тобто для них сума гранту І рівня становитиме 15 тисяч гривень, а сума гранту ІІ рівня – 25 тисяч гривень.