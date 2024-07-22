Сумму помощи от государства могут увеличить благодаря использованию коэффициентов для определенных специальностей. Детали рассказали в Министерстве образования и науки Украины.

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От чего будет зависеть сумма гранта

Так, сумму гранта первого уровня (15 тысяч гривен) и II уровня (25 тысяч гривен) умножат на коэффициент для поступающих на отдельно определенные специальности.

В частности, коэффициент 1,5 устанавливают для таких специальностей / отраслей знаний:

01 Образование/Педагогика;

09 Биология;

10 Естественные науки (кроме специальностей 101 Экология, 106 География);

11 Математика и статистика;

13 Механическая инженерия;

14 Электрическая инженерия;

16 Химическая инженерия и биоинженерия;

17 Электроника, автоматизация и электронные коммуникации;

18 Производство и технологии;

19 Архитектура и строительство;

20 Аграрные науки и продовольствие;

227 Терапия и реабилитация.

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Коэффициент 1,3 устанавливают для таких специальностей / отраслей знаний:

025 Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;

024 Хореография;

025 Музыкальное искусство;

026 Сценическое искусство;

035 Филология (специализации по украинскому языку и литературе, крымскотатарского языка и литературы, фольклористики);

12 Информационные технологии;

21 Ветеринария;

22 Здравоохранение (кроме специальностей 227 Терапия и реабилитация, 229 Общественное здоровье).

Для всех остальных специальностей и областей знаний коэффициент будет равен 1.00. То есть для них сумма гранта I уровня составит 15 тысяч гривен, а сумма гранта II уровня – 25 тысяч гривен.