Сумму помощи от государства могут увеличить благодаря использованию коэффициентов для определенных специальностей. Детали рассказали в Министерстве образования и науки Украины.
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От чего будет зависеть сумма гранта
Так, сумму гранта первого уровня (15 тысяч гривен) и II уровня (25 тысяч гривен) умножат на коэффициент для поступающих на отдельно определенные специальности.
В частности, коэффициент 1,5 устанавливают для таких специальностей / отраслей знаний:
- 01 Образование/Педагогика;
- 09 Биология;
- 10 Естественные науки (кроме специальностей 101 Экология, 106 География);
- 11 Математика и статистика;
- 13 Механическая инженерия;
- 14 Электрическая инженерия;
- 16 Химическая инженерия и биоинженерия;
- 17 Электроника, автоматизация и электронные коммуникации;
- 18 Производство и технологии;
- 19 Архитектура и строительство;
- 20 Аграрные науки и продовольствие;
- 227 Терапия и реабилитация.
Коэффициент 1,3 устанавливают для таких специальностей / отраслей знаний:
- 025 Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;
- 024 Хореография;
- 025 Музыкальное искусство;
- 026 Сценическое искусство;
- 035 Филология (специализации по украинскому языку и литературе, крымскотатарского языка и литературы, фольклористики);
- 12 Информационные технологии;
- 21 Ветеринария;
- 22 Здравоохранение (кроме специальностей 227 Терапия и реабилитация, 229 Общественное здоровье).
Для всех остальных специальностей и областей знаний коэффициент будет равен 1.00. То есть для них сумма гранта I уровня составит 15 тысяч гривен, а сумма гранта II уровня – 25 тысяч гривен.
- Ранее мы подробно писали о том, как будет действовать грантовая система, кто может получить грант и что для этого нужно. Об этом читайте по ссылке.