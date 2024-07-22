Сумму помощи от государства могут увеличить благодаря использованию коэффициентов для определенных специальностей. Детали рассказали в Министерстве образования и науки Украины.

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От чего будет зависеть сумма гранта

Так, сумму гранта первого уровня (15 тысяч гривен) и II уровня (25 тысяч гривен) умножат на коэффициент для поступающих на отдельно определенные специальности.

В частности, коэффициент 1,5 устанавливают для таких специальностей / отраслей знаний:

  • 01 Образование/Педагогика;
  • 09 Биология;
  • 10 Естественные науки (кроме специальностей 101 Экология, 106 География);
  • 11 Математика и статистика;
  • 13 Механическая инженерия;
  • 14 Электрическая инженерия;
  • 16 Химическая инженерия и биоинженерия;
  • 17 Электроника, автоматизация и электронные коммуникации;
  • 18 Производство и технологии;
  • 19 Архитектура и строительство;
  • 20 Аграрные науки и продовольствие;
  • 227 Терапия и реабилитация.

Коэффициент 1,3 устанавливают для таких специальностей / отраслей знаний:

  • 025 Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;
  • 024 Хореография;
  • 025 Музыкальное искусство;
  • 026 Сценическое искусство;
  • 035 Филология (специализации по украинскому языку и литературе, крымскотатарского языка и литературы, фольклористики);
  • 12 Информационные технологии;
  • 21 Ветеринария;
  • 22 Здравоохранение (кроме специальностей 227 Терапия и реабилитация, 229 Общественное здоровье).

Для всех остальных специальностей и областей знаний коэффициент будет равен 1.00. То есть для них сумма гранта I уровня составит 15 тысяч гривен, а сумма гранта II уровня – 25 тысяч гривен.

  • Ранее мы подробно писали о том, как будет действовать грантовая система, кто может получить грант и что для этого нужно. Об этом читайте по ссылке.