Законопроєкт про грантову систему у вищій освіті невдовзі буде у Раді, – прем'єр
- Уряд України підготував законопроєкт про грантову систему у вищій освіті, який незабаром подадуть до Верховної Ради.
- Законодавчі зміни дозволять студентам-контрактникам отримувати гранти до 15 000 гривень на рік для покриття частини навчання на бакалаврських програмах.
Уряд найближчим часом внесе у Верховну Раду законопроєкт про грантову систему у вищій освіті. Документ уже готовий.
Про це повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль на пресконференції 4 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
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Коли в Раді буде законопроєкт про грантову систему у вищій освіті
Прем'єр зауважив, що запуск грантів поки що перебуває в експериментальному режимі.
Ми найближчим часом подамо його в парламент для уже законодавчого закріплення грантової системи, яка дає змогу практично кожному студенту-контрактнику отримати від 15 000 гривень на рік для покриття частини навчання на будь-якій бакалаврській програмі,
– повідомив очільник Кабміну.
І наголосив, що Україна продовжує реформу сфери освіти. Українські університети при цьому вже стають центрами науки, досліджень, інновацій.
Сьогодні багато технологій, які допомагають нашим військовим, розроблені в українських університетах,
– уточнив він.
Пріоритет на сьогодні – підвищення якості вищої освіти.
Також Шмигаль розповів, що триває реформування професійно-технічної освіти, адже Україна потребуватиме професійних інженерів, професійних робітників під час відновлення.
Ми сьогодні вже їх потребуємо, але проєкт відновлення буде вимагати ще більшої кількості якісних, високопродуктивних, дисциплінованих робочих рук, і професійно-технічна освіта в Україні має отримати належне визнання, належну підтримку від держави,
– зазначив посадовець.
І додав, що держава вже працює над цим.
- Нагадаємо, що торік гранти на навчання у виші отримали 14 тисяч вступників на контрактну форму навчання у виші. Деталі читайте за посиланням.