Систему грантів на навчання планують поширити на бакалаврів і магістрів
Джерело:Osvita.ua
В Україні цього року запрацює грантова система оплати навчання у вишах. Міносвіти також має намір протягом наступних років поширити цю практику на інші рівні освіти.
Про це посадовці відомства заявили під час засідання Спілки ректорів вишів. Та гранти запровадять у разі ухвалення відповідних законодавчих змін.
Дивіться також Шмигаль анонсував збільшення зарплат вчителям, 2,5 мільярда на укриття і реформу вищої освіти
На які рівні освіти поширять грантову систему
Так, у 2025 році планують певні зміни до системи державного замовлення і надання грантів для вступників до магістратури.
У 2026 році на іншу систему державного замовлення будуть переведені фахові молодші бакалаври, які вступатимуть на основі повної загальної середньої освіти або кваліфікованого робітника,
– зазначили у МОН.
А у 2027 році на нову систему грантового навчання та держзамовлення переведуть фахових молодших бакалаврів, які вступатимуть на навчання після здобуття базової освіти.
Дивіться також У МОН повідомили, якій кількості вступників можуть надати гранти на навчання у вишах
Що відомо про грантову систему навчання
- Недавно у Міносвіти повідомили, що цього року гранти на здобуття вищої освіти можуть отримати 58 тисяч вступників.
- Розмір гранту коливатиметься у межах 15 – 50 тисяч гривень.
- Претендувати на кошти зможуть вступники, які за результатами НМТ отримають не менше 150 балів з двох предметів.
- Гранти надаватимуться студентам, які навчатимуться на денній формі навчання.
- Студенти, які отримали кошти, зможуть витратити їх на обрану спеціальність в обраному виші.
- Державне замовлення при цьому залишать для спеціальностей, які потрібні державі: безпека та оборона, державний сектор, медицина, мистецтво, педагогіка. А також для спеціальностей з особливою підтримкою держави.