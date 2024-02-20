Систему грантів на навчання планують поширити на бакалаврів і магістрів

20 лютого 2024, 11:02
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Джерело:

Osvita.ua

В Україні цього року запрацює грантова система оплати навчання у вишах. Міносвіти також має намір протягом наступних років поширити цю практику на інші рівні освіти.

Про це посадовці відомства заявили під час засідання Спілки ректорів вишів. Та гранти запровадять у разі ухвалення відповідних законодавчих змін.

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На які рівні освіти поширять грантову систему 

Так, у 2025 році планують певні зміни до системи державного замовлення і надання грантів для вступників до магістратури.

У 2026 році на іншу систему державного замовлення будуть переведені фахові молодші бакалаври, які вступатимуть на основі повної загальної середньої освіти або кваліфікованого робітника,
– зазначили у МОН. 

А у 2027 році на нову систему грантового навчання та держзамовлення переведуть фахових молодших бакалаврів, які вступатимуть на навчання після здобуття базової освіти.

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Що відомо про грантову систему навчання 

  • Недавно у Міносвіти повідомили, що цього року гранти на здобуття вищої освіти можуть отримати 58 тисяч вступників.
  • Розмір гранту коливатиметься у межах 15 – 50 тисяч гривень. 
  • Претендувати на кошти зможуть вступники, які за результатами НМТ отримають не менше 150 балів з двох предметів.
  • Гранти надаватимуться студентам, які навчатимуться на денній формі навчання.
  • Студенти, які отримали кошти, зможуть витратити їх на обрану спеціальність в обраному виші. 
  • Державне замовлення при цьому залишать для спеціальностей, які потрібні державі: безпека та оборона, державний сектор, медицина, мистецтво, педагогіка. А також для спеціальностей з особливою підтримкою держави.
Автор: Марія Волошин