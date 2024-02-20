Об этом чиновники ведомства заявили во время заседания Союза ректоров вузов. И гранты введут в случае принятия соответствующих законодательных изменений.
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На какие уровни образования распространят грантовую систему
Так, в 2025 году планируют определенные изменения в системе государственного заказа и предоставления грантов для поступающих в магистратуру.
В 2026 году на другую систему государственного заказа будут переведены профессиональные младшие бакалавры, которые будут поступать на основе полного общего среднего образования или квалифицированного рабочего,
– отметили в МОН.
А в 2027 году на новую систему грантового обучения и госзаказа переведут профессиональных младших бакалавров, которые будут поступать на обучение после получения базового образования.
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Что известно о грантовой системе обучения
- Недавно в Минобразования сообщили, что в этом году гранты на получение высшего образования могут получить 58 тысяч абитуриентов.
- Размер гранта будет колебаться в пределах 15 – 50 тысяч гривен.
- Претендовать на средства смогут поступающие, которые по результатам НМТ получат не менее 150 баллов по двум предметам.
- Гранты будут предоставляться студентам, которые будут учиться на дневной форме обучения.
- Студенты, которые получили средства, смогут потратить их на выбранную специальность в выбранном вузе.
- Государственный заказ при этом оставят для специальностей, которые нужны государству: безопасность и оборона, государственный сектор, медицина, искусство, педагогика. А также для специальностей с особой поддержкой государства.