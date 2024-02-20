Об этом чиновники ведомства заявили во время заседания Союза ректоров вузов. И гранты введут в случае принятия соответствующих законодательных изменений.

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На какие уровни образования распространят грантовую систему

Так, в 2025 году планируют определенные изменения в системе государственного заказа и предоставления грантов для поступающих в магистратуру.

В 2026 году на другую систему государственного заказа будут переведены профессиональные младшие бакалавры, которые будут поступать на основе полного общего среднего образования или квалифицированного рабочего,

– отметили в МОН.

А в 2027 году на новую систему грантового обучения и госзаказа переведут профессиональных младших бакалавров, которые будут поступать на обучение после получения базового образования.

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Что известно о грантовой системе обучения