Про це посадовці відомства заявили під час засідання Спілки ректорів вишів. Та гранти запровадять у разі ухвалення відповідних законодавчих змін.

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На які рівні освіти поширять грантову систему

Так, у 2025 році планують певні зміни до системи державного замовлення і надання грантів для вступників до магістратури.

У 2026 році на іншу систему державного замовлення будуть переведені фахові молодші бакалаври, які вступатимуть на основі повної загальної середньої освіти або кваліфікованого робітника,

– зазначили у МОН.

А у 2027 році на нову систему грантового навчання та держзамовлення переведуть фахових молодших бакалаврів, які вступатимуть на навчання після здобуття базової освіти.

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Що відомо про грантову систему навчання