Горіх – грецький чи волоський: яка з цих назв правильна в українській мові

Цікаво, що назви деяких рослин походять від того, з яких земель чи яким шляхом вони до нас потрапили. І цілком припустимо, що у різних країнах вони можуть мати іншу назву.

Як правильно називати відомий горіх – грецький чи волоський і чому, розповідаємо з посиланням на історика Олександра Алфьорова.

Як називати горіх правильно?

Цей дуже смачний і корисний смаколик відомий усім. Ним смакують у десертах та беруть з собою як снеки-енергетики. Але у назві часто ми чуємо два варіанти: грецький горіх і волоський горіх. Чи це різні рослини, чи лише різні назви?

Насправді йдеться про один і той самий вид – Juglans regia (означає "царський горіх Юпітера"), відомий ще у світі як "англійський" або "перський" горіх.

А причина такої різниці – походження, а точніше шлях, яким ця рослина та горіх потрапили на наші землі.

Батьківщина горіха – землі від східної Туреччини й Лівану до північно-західної Індії. В Європу він потрапив з тодішньої Персії завдяки грецьким купцям у VII – V столітті. Про нього згадує ще Пліній у своїй "Naturalis historia".

Тут і починається історія з назвами. Греки, які привезли горіх, називали його – перським. Європейці, які купували горіх у греків, називали його – грецьким. Припускають, що назва "грецький", потрапила в нашу мову з російської мови, де закріпилася теж саме ця назва.

На наші землі горіх потрапляв торгівельним шляхом через Трансільванію та Валахію (Румунія) та Молдову. "Волохами" у середньовіччя називали жителів Придунайських князівств і Трансильванії, з якого в другій половині XIX столітті сформувалися румунська та молдавська нації. Тому і назва горіха – "волоський" і вона закріпилася раніше.

Зокрема у творах українських класиків ХІХ століття можна знайти саме цей варіант: "Кругом хати росли старі велетенські волоські горіхи" (Іван Нечуй-Левицький).

Цікаво, що і українські словники не фіксують назву "грецький горіх" як літературну норму, лише в дужках, як розмовний варіант.

Мовознавці, зокрема Олександр Пономарів, теж наголошують, що "грецький горіх" – це російська калька, а українською правильно казати "волоський", оскільки ця назва давніша й притаманніша.

Що ви знаєте про волоський горіх?

Волоський горіх – це рослина з цінною деревиною, лікарськими властивостями та плодами, які вважається суперфудом.

100 грамів горіхів дорівнюють поживності літра молока або 700 грамів картоплі. Всього 400 грамів волоських горіхів повністю задовольняють добову потребу в їжі для середньостатистичної дорослої людини.

Містять омега-3 жирні кислоти, білок, рівноцінний м’ясу й молоку, але легше засвоюваний. Горіхи – чудова їжа для мозку, навіть його ядра нагадують мозок.

У Стародавньому Вавилоні волоські горіхи вважалися їжею для знаті, а ось простолюдинам їх є заборонялося, щоб вони раптом не порозумнішали.

Завдяки магнію мають заспокійливу дію та навіть легкий снодійний ефект.

Незрілі плоди використовують для варення та вітамінних концентратів.

Олія горіха – чудова харчова добавка. А художники епохи Ренесансу використовували олію волоського горіха, як основу для створення масляних фарб. В рукописі Леонардо да Вінчі є рецепт таких фарб, які майстер власноруч готував.

На Кавказі дерево дуже шанують і там ростуть дерева віком понад 400 років.

Довгий чвс вважалося, що горіх не цвіте.

Одне доросле дерево може давати до 300 кілограм горіхів на рік.

Зі шкаралупи виготовляють активоване вугілля.

Смакуйте горіхи та називайте їх українською – волоським.

