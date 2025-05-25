Значення цих 5 слів ви можете і не знати: перевірте свою ерудицію
- 24 Канал пропонує добірку з п'яти давніх слів з української мови та їх значень.
- Слова: трунок, герць, либонь, незугарний, гульвіса описуються з прикладами їх використання.
Українська мова має понад 250 тисяч слів. Деякі з них ви могли навіть і не чути, але вони зафіксовані у словниках.
Добірку з п'яти давніх українських слів та їх значення пропонує 24 Канал, посилаючись на блог show_rami.
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Чи знаєте ви значення цих слів
Українську мову вивчати цікаво, це необов'язково про правила, а про вивчення слів та їх значення. Вам на допомогу прийдуть тлумачні словники та словники синонімів. І ви можете здивуватися, як звучанню, так і значенню деяких з цих слів.
Блогер rami_al_shaer саме таким чином відкриває для себе рідну мову. Спробуйте перевірити, чи знаєте ви значення слів з його добірки, чи чули їх раніше і чи використовуєте у своєму мовленні.
Трунок – буквально – це напій. Але може бути у значенні:
- напою, яким насолоджуються,
- напій – відвар лікувальних трав,
- алкогольний напій,
- п'янкий аромат, пахощі,
- та навіть – шлунок.
Тому тут варто звернути увагу на контекст речення.
- "Березовий сік... Ніжний трунок весняний, Що годує і поїть ледь помітні бруньки".Любомир Дмитренко.
- "Над ланами гуляв вітерець, напахчений весняними трунками".
- "Я випити вип'ю, бо щось мене в трунку млоїть". Іван Франко.
Герць – поєдинок, двобій, як силовий, так і словесний.
"Вершники з обох боків розступилися й дали місце для герцю". Натан Рибак.
Либонь – слово означає непевність чи сумнів, чи можливості якоїсь події. Його можна замінити словом – нібито, певно. А ще вживається як вставне слово.
"- З ким це вона забалакалась? Либонь Прокіп Кандзюба? Таки він". Іван Коцюбинський.
Незугарний – незграбний, невмілий, неповороткий чи некрасивий з лиця чи фігури, якщо кажемо про людину. Але можна так сказати і про абияк виконану роботу чи змайстровану, пошиту річ.
"Мелашка була молода, незугарна до важкої роботи" Іван Нечуй-Левицький.
- Як заспіває [Варя], то аж за серце вхопить. А плаття пошите до пуття сама незугарна". Олесь Донченко.
Гульвіса – той, хто полюбляє гулянки, бешкети, влаштовувати легковажні витівки та вигадки. Можна сказати ще гультіпака, витівник, шибеник.
"Тільки баский вітер-гульвіса хизувався своєю вдачею, гасав серед дерев, шматував стріхи".
5 цікавих слів: дивіться відео
Що ви знали з цієї добірки? Візьміть і собі за звичку читати словники, та знайомитися з діалектами, як-от львівським та зарпатським. Збагачуйте мовлення та розширюйте кругозір!