Справжнє значення слова "хабар" вас вразить: історик назвав цікаві українські відповідники

В українській мові чимало слів тюркського походження. Деякі такі давні, що ми уже над їх походженням та значенням не замислюємося.

Що означає тюркське слово "хабар", розповідає 24 Канал, посилаючись на Олександра Алфьорова.

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Що означає слово "хабар"

В українській мові понад 4 тисячі слів тюркського походження. І більшість з них не зазнали змін. А ще вони запозичені так давно, що ми навіть не задумуємося про їх походження і вважаємо їх своїми: кавун, йогурт, гарбуз, шашлик, козак, килим, диван та інші популярні слова.

Серед них і слово "хабар". Сьогодні для українців воно відоме як послуга чи інформація за певну грошову винагороду. Але історія слова значно цікавіша.

Її розповів історик Олександр Алфьоров. Примандрувало в українську мову воно з турецької – "хабер", а до неї – з арабської. А от значення має геть інше – новина чи повідомлення.

Ним і досі користуються носії мови у первинному значенні та називають так інформаційні ресурси – як казахський медіахолдинг "Хабар".

Чому ж слово змінило значення? Так трапляється, що з часом і під впливом обставин, слово змінює зміст. У слов'янських мовах новий сенс набуло через плату, яку отримували за інформацію. А згодом та почали називати неправомірну винагороду.

Звідки походить "хабар": дивіться відео

Як українською замінити слово "хабар"

Хоч це слово відоме чи не усім в Україні, в українській мові існують синоніми до нього:

мзда,

підкуп,

підкупина,

ралець,

відчипне,

відкат,

вирва,

кубан,

пайка,

мазило,

драчина,

драпіжка,

дерун,

братка,

здир,

підплата,

базаринка,

хавтур,

хап / хапанка / хапіжка.

Та навіть відоме слово "могорич", попри інші значення, може вживатися у значенні хабаря. Різноманітні словники наводять понад 40 слів-синонімів до слова, більшість яких ви чули, і вони збереглися у піснях приказках і літературі:

Один іде копати, а другий хапати.

Цар любить карати, чиновник – хабар брати, пани – шкуру драти.

Не підмажеш, не поїдеш.

Хто маже, той і їде.

Не підмазаний віз скрипить.

Ти базаринку любиш брати, А людям в нужді помагати Не дуже, бачу, поспішивсь (Іван Котляревський).

Хабар – це погано і незаконно. Але знати історію слова та синоніми до нього – гарна річ!