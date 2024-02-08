Сайт Міносвіти відновив роботу після хакерської атаки
8 лютого 2024, 10:59Читать новость на русском
Станом на ранок 8 лютого сайт Міністерства освіти і науки України вже працює. Його роботу відновили після хакерської атаки.
Зауважимо, що сайт відомства перестав працювати зранку 7 лютого. На нього здійснили кібератаку росіяни.
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Сайт Міносвіти відновив роботу
У МОН учора зазначали, що працюють над відновленням роботи вебресурсу.
Очільник Міносвіти Оксен Лісовий також повідомляв, що сайт відомства тимчасово не працює. І додав, спеціалісти МОН розпочали відновлювальні роботи.
Станом на сьогодні на сайті відомства знову можна відшукати потрібну інформацію.
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