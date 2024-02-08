Сайт Міносвіти відновив роботу після хакерської атаки

Станом на ранок 8 лютого сайт Міністерства освіти і науки України вже працює. Його роботу відновили після хакерської атаки.

Зауважимо, що сайт відомства перестав працювати зранку 7 лютого. На нього здійснили кібератаку росіяни.

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Сайт Міносвіти відновив роботу

У МОН учора зазначали, що працюють над відновленням роботи вебресурсу.

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий також повідомляв, що сайт відомства тимчасово не працює. І додав, спеціалісти МОН розпочали відновлювальні роботи.

Станом на сьогодні на сайті відомства знову можна відшукати потрібну інформацію.

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