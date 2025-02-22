Молодь називає їх "душнилами": хто такий "ханжа" та як значення слова змінилось за століття

Активно вплітаються в сучасну мову молодіжні сленгові слова, але і деякі наявні, давні, не втратили свого цікавого звучання. Щоправда, змінили первинне значення.

Незвичне слово "ханжа" змінило своє значення. Про його походження та у яких випадках використовувати, пише 24 Канал, посилаючись на "Termin.in.ua".

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Звідки взялося слово "ханжа"

Саме слово має тюркське походження, і з турецької ẋаdžу – перекладається, як паломник. Ще так називали чоловіка, який здійснив хадж – прощу до Мекки.

В українській мові, слово з’явилося орієнтовно у XVIII столітті та застосовувалося в основному стосовно іновірців. Стрімке поширення терміну "ханжа" з підміною поняття сталося у радянський час та після розпаду СРСР, коли спостерігалося протистояння людей, що повернулись до релігії та церкви, та тих, хто цього не прагнув.

З часом слово набуло іншого іронічного значення. Тому ханжою можна назвати людину, яка осуджує і критикує інших, і при цьому зовсім не помічає своїх помилок чи протиставляє себе комусь, щоб звеличитись.

Синонімами до слова "ханжа" слугують:

лицемір;

брехун;

святенник;

філістер;

фарисей;

пусто свят;

мораліст;

дурисвіт.

А відповідно є і манера поведінки ханжество – показне благочестя і правильність, коли сповідувані ідеї – чужі людині. Така форма поведінки має на увазі подвійні стандарти. Тобто одне і те ж правило застосовується по різному до людей і до самого себе. Часто така поведінка характерна для підлабузників, пристосуванців, які таким чином роблять кар'єру. Тому найвлучніший український відповідник – лицемірство.

До ознак ханжества можна віднести:

Демонстративність і манірність поведінки. Невідповідність справ, внутрішній сутності людини. Крайнощі в запереченні розбещеності, аморальності. Завищені претензії до сторонніх людей. Відстоювання власного погляду, навіть за умови, що вона апріорі не вірна. Підміна понять. Прихильність до стереотипів. Критиканство. Бажання нав’язувати свою думку та повчати. Судження розпливчасті та непрямолінійні.

Кілька прикладів вживання цього слова:

"Випускники побачили п’яного педагога і усвідомили його ханжеську натуру".

"Марію не вважали ханжею, адже замість того, щоб дивитися за недоліками інших, вона стежила за собою".

"У передвиборчих перегонах – кожен кандидат – ханжа. Він думає тільки про власну вигоду ".

У сучасному молодіжному слензі таку людину можна назвати "токсиком" чи "душнилою", який "шеймить" (соромить) інших.

Часи і слова змінюються, але ніколи не завадить поповнювати свій словниковий запас.