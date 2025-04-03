Програму харчування у школах розширять, "школяриків" закуповуватимуть більше, – президент
- Президент України Володимир Зеленський пообіцяв розширити програму безоплатного харчування учнів на прикордонні та прифронтові регіони, зокрема для учнів 5 – 11 класів.
- Зеленський заявив, що влада збільшить закупівлю шкільних автобусів та продовжить будівництво укриттів у школах і дитсадках.
В Україні і надалі облаштовуватимуть укриття у школах. Також посадовці намагатимуться забезпечити усіх учнів безоплатним харчуванням.
Для початку відповідну програму розширять на прифронтові та прикордонні регіони України. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини 3 квітня, зазначає 24 Канал.
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Що президент каже про харчування учнів та укриття у школах
Президент наголосив: безпека дітей важлива.
Укриття у школах ми будемо продовжувати будувати у великій кількості. Щодо безкоштовного харчування – буде продовжена ця програма,
– зазначив він.
Уточнимо що понад 1,6 мільйона учнів уже харчуються в школах України безоплатно – коштом державної субвенції чи місцевих бюджетів. Однак мовиться про учнів початкової школи.
Президент при цьому заявив, що посадовці зроблять усе можливе, аби поширити можливість харчуватися безоплатно у школі на усіх учнів. З вересня таку можливість отримають учні 5 – 11 класів тих шкіл, що розташовані у прикордонних з Росією та прифронтових областях.
Поставлена задача – знайти кошти для всіх дітей, щоб вони отримали безкоштовне харчування,
– наголосив Зеленський.
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Що каже глава держави про "школярики" та укриття у дитсадках
Глава держави також пообіцяв, що влада збільшить закупівлю та кількість наданих шкільних автобусів громадам.
Висловився президент і про облаштування укриттів для дитсадків. Він вважає, що в окремих регіонах громади самі можуть облаштовувати укриття для садків, без допомоги держави. Зокрема, з допомогою представників бізнесу.
Окремі громади, які не так близько розташовані до фронту, також хочуть бомбосховища для садочків. Але це ж комунальна власність – могли б громади там, де прилітає набагато менше або не прилітає, могли б самі і фінансувати. Бо бізнес там є. Бізнес релокувався самі в такі регіони,
– заявив Зеленський.
Також президент зазначив, що розуміє прагнення представників прифронтових регіонів щодо будівництва укриттів для садків і почув це прохання.