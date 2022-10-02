Global Teacher Prize: нагородили вчителів, чиї історії надихають

Національна премія Global Teacher Prize вшосте відзначила освітян. У 2022 році замість визначення фіналістів розповіли історії хоробрих педагогів.

Церемонія нагородження відбулася 2 жовтня в ефірі національного телемарафону. Організувала вчительську премію громадська спілка "Освіторія".

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Україна робить все, щоб навчання тривало

На церемонії особисто дякував вчителям прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він нагородив їх цінними подарунками.

Попри те, що ворог атакував нашу землю, освітній процес продовжується. Ми робимо все, щоб навчання було безпечним, українська освіта стала невіддільною частиною європейського освітнього простору, а професія вчителя в Україні належно цінувалася, – сказав Шмигаль.

Що відомо про цьогорічну премію

У Global Teacher Prize відзначили історії освітян, які навчають дітей у найскладніших умовах, вступили до лав ЗСУ і захищають країну, стали волонтерами, протистоять на окупованих територіях, шукають нові способи для навчання.

Церемонія нагородження вчителів / Фото з телеграму Дениса Шмигаля

Відзначили вчителя української мови та літератури Юрія Гайдученка, вчительку інформатики Людмилу Булигіну, виховательку Наталію Песоцьку, вчительку Ірину Сокол, завідувачку центру медико-психологічної соціально-реабілітаційної допомоги Олену Анопрієнко, вчителя фізкультури Олександра Сухоручка, вчительку початкових класів Валерію Гукову.

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