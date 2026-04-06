Зарплати понад 1,5 мільйона: в Україні оприлюднили зарплати ректорів топвишів

В Україні оприлюднили зарплати ректорів найпопулярніших університетів за 2025 рік. Найбільший дохід задекларував очільник КНУ імені Шевченка – понад півтора мільйона гривень.

Після завершення кампанії декларування доходів за 2025 рік стало відомо, скільки заробляють ректори українських університетів. Аналітику провело видання "Слово і діло", яке дослідило доходи керівників 20 найпопулярніших закладів вищої освіти.

Хто отримав найбільше у 2025 році?

Лідером рейтингу став Володимир Бугров – ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За рік він задекларував 1 мільйон 567 тисяч гривень зарплати на основному місці роботи.

Друге місце посів Вадим Ткачук – керівник Національного університету біоресурсів і природокористування України із доходом 1 мільйон 408 тисяч гривень.

Трійку лідерів замикає Тетяна Кагановська з Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – її річна зарплата становила 1 мільйон 316 тисяч гривень.

До п'ятірки також увійшли Олександр Турунцев (1 мільйон 269 тисяч гривень) і Анатолій Мельниченко (1 мільйон 231 тисяча гривень).

Які зарплати у решти ректорів?

Понад 1 мільйон гривень у 2025 році також отримали Дмитро Лук'яненко (КНЕУ ім. Гетьмана) та Ірина Вахович. Їхні доходи становили відповідно 1,03 мільйона гривень і трохи більше 1 мільйона гривень. Таким чином, сім ректорів із двадцяти подолали позначку у мільйон гривень річної зарплати.

Решта керівників університетів задекларували менші доходи:

Ректор ЛНУ імені Івана Франка Роман Гладишевський – 961,4 тисячі гривень;

Ректорка НУ "Львівська політехніка" Наталія Шаховська – 947,2 тисячі гривень;

Ректор НУ "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт – 934,8 тисячі гривень;

Ректор ВНУ ім. Лесі Українки Анатолій Цьось – 930,2 тисячі гривень;

Ректор ДВНЗ "УжНУ" Володимир Смоланка – 903 тисячі гривень;

Ректорка ЗУНУ Оксана Десятнюк – 813,7 тисячі гривень;

Ректорка київського ДУ "КАІ" (НАУ) Ксенія Семенова – 772,2 тисячі гривень;

Ректор Державного торгівельно-економічного університету у Києві Анатолій Мазаракі – 769,2 тисячі гривень;

Ректор КНУ ім. Стефаника Ігор Цепенда – 645,9 тисячі гривень;

Ректор ЧНУ ім. Федьковича (Чернівці) Руслан Білоскурський – 636,3 тисячі гривень;

Ректор одеського НУ "ОЮА" Олег Тодощак – 630 тисяч гривень;

Ректор київського УДУ ім. Драгоманова Віктор Андрущенко – 604 тисячі гривень;

Ректор Міжнародного університету Костянтин Громовенко – декларація відсутня.

Зверніть увагу! У рейтингу враховували лише зарплати за основним місцем роботи – без премій, гонорарів чи інших доходів.

