Хто такі "родичі гарбузові": чи знаєте ви значення цього виразу

Чимало фразеологізмів мають значно глибше значення, ніж ми думаємо. Деякі не одразу зрозумілі, оскільки стали жартом чи частиною дитячої пісеньки.

Що означає вислів "родичі гарбузові" та ще кілька рідкісних, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог мовознавиці @dalebi.katya.

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Що насправді означають відомі вислови

В українській мові є настільки влучні фразеологізми, значення яких значно цікавіше і давніше ніж здається. І коли їх чуєш, то не завжди можна одразу здогадатися про що йдеться.

Знали, що існують вислови, які стосуються родинних та не зовсім зв'язків, а також – як кажуть в народі про самотніх людей?

Фраза, "родичі гарбузові" для українців відома здавна та має значення. І ми говоримо не про ботанічний рід гарбузових – кабачки, цукіні, патисони, дині, огірки та кавуни.

У фразеологізмі українці так позначать усіх не кровних родичів – кума, хрещену/хрещеного, невістку. Пригадайте, у відомому дитячому вірші чи пісні "Ходить гарбуз по городу, питається свого роду", спочатку відзиваються диня-господиня та сини-дочки огірочки, що є з того ж роду. Але потім обізвалися й інші "родичі" – морква, буряки, бараболя, квасоля та біб, а ці рослини – геть інший вид. Ось тут якраз розповідають про не кровних родичів, які складають близьке коло спілкування певної сім'ї.

Чи траплялося чути вислів "відрізана скибка"? Так кажуть про самотніх людей у яких немає кровних родичів або які дбають самі про себе – це і про сиріт і про літніх людей. Але спочатку його використовували до дівчат, які ішли після заміжжя з батьківської хати. Однак, у новій родині не відчували себе своєю, рідною – як відрізана скибка, яку до хлібини назад не притулиш.

А ще є кілька цікавих виразів про працю, які ви точно чули, але не знали, яка історія за ними стоїть.

Існує трішки гуморний вислів – "товчеться, як Марко по пеклі". Він геть не випадковий – тут і ім'я і місце мають значення. За українською легендою ім'я Марко носив чоловік, який вдарив Христа залізною рукавицею. За цей вчинок він був покараний Господом на кару – весь час ходити по колу прив'язаним до стовпа не зупиняючись ніколи. А тому цим фразеологізмом позначать людину, яка весь час щось робить, ходить, метушиться і не має спочинку.

І, звісно, після важкої праці вас накриває втома, коли ви відчуваєте себе "без задніх ніг". Але які ж задні ноги у людей? А вислів народився зі спостережень за тваринами, зокрема за кіньми. І звісно ці тварини, після важкої втоми лягали на землю, щоб відпочивати. Але якщо їх раптово сполохати, то стаючи на ноги помітно, що задні ноги коня не слухаються і він шкутильгає на передніх. І пригадайте, що саме з цього спостереження маємо й інший вислів – "втомилася, як коняка". Коней уже бачимо не часто, а вислови залишилися.

Чи знали ці вирази: дивіться відео

Дізнавайтеся значення та походження фразеологізмів та обов'язково використовуйте їх у своєму мовлені.