Українок не називають Ірінами, Крістінами і Свєтами: як звучать ці імена українською
- Українські імена часто використовуються в російській фонетичній формі, що є наслідком зросійщення.
- Імена, як Іріна, Свєта та Крістіна мають українські форми.
На жаль, українці продовжують називати імена на російський лад. Але українською вони звучать лагідніше, тож не відмовляйтеся від цього.
Імена грецького чи єврейського походження часто в Україні записують та вживають у російському звучанні. Чому цього не варто робити, розповідає 24 Канал.
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Не говоріть Іріна, Крістіна та Свєта
В Україні й досі низку імен, жіночих і чоловічих, записують та говорять за російською фонетикою. На жаль ці пережитки зросійщення ще дуже відчутні.
Так, дуже часто імена Ірина, Крістіна і Свєта ми чуємо не як українські.
Ім’я давньогрецького походження Eirene (Εἰρήνη), що означає "мир". Воно є у багатьох європейських мовах, де набуло свого звучання. Українською воно звучить – Ірина. І чимало ніжних пестливих форм: Іруся, Іра, Ірка, Іруненька, Ірунчик, Ірчик, Іринка, Іринчик, Ірусечка, Ірунечка, Ірунька, Іруська, Ірунонька, Іронька, Ірусенька, Ірочка, Ірцюня, Іриска.
Окремими іменами, які походять від цього ж імені, стали: Ярина, Орина, Ірена.
Як часто ви його чули як Іріна, Іріша, Ірішка – це російська фонетична форма, не властива для нашої мови. Відмовтеся від неї назавжди!
Ще українок не називаються Свєта, це ім'я чи то давньогрецького, чи слов'янського походження, означає "світла", "осяйна", можливо і "світловолоса."
Популярним це ім'я стало завдяки О. Х. Востокову, який уперше згадав його в 1802 році у своїй поемі "Світлана і Мстислав", тим самим, відродивши його. Згодом ім'я Світлана ще не раз використовувалося поетами у своїх творах.
В українській мові воно пишеться через "і" – Світлана. А скорочені форми – Світланка, Світланочка, Світа, Світик чи Вета. Також для української властива заміна "і" на "е" – Света, Светка, Светуля, Светуся, Светуша.
Але в жодному разі не через "є" – Свєтлана і Свєта – це про російський варіант.
Також мовним покручем в Україні стало ім'я Крістіна. Воно дуже популярне в усьому світі. Походить від грецького Χριστίνα – "християнка", "віддана Христу". Є і чоловіча версія цього імені – Крістіан.
Але при перекладі на українську ми маємо форму – Христина чи Християн. Бо саме так ми називаємо релігію – християнство та Ісуса – Христос.
Чому ця форма видається непривабливою – дивно, адже пестливо дівчину можна назвати: Христинонька, Христиночка, Христинка, Христуня, Христунька, Христуся, Христечка, Христусик, Христюля та навіть Тіна.
Зросійщені форми – Кріся, Кріс, Крістен, Крістінка, Кріста – не властиві для української мови. Невже вони звучать ліпше?
Відмовтеся від чужорідного звучання, українські імена сильні й милозвучні водночас! Називайте один одного українською!