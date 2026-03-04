У вишах України вчаться сотні росіян: хто і чому їх зараховує на навчання

Станом на початок цього року у вишах України здобувають освіту майже 400 студентів з Росії. Точніше – 390 осіб, що є громадянами Росії.

До широкомасштабної війни таких було втричі більше – 1184 студенти у 2021 році. Про це повідомила директорка ДП "Український державний центр міжнародної освіти" Олена Шаповалова "Вчися.Медіа".

Скільки росіян вчиться у вишах України?

Олена Шаповалова зауважила, що кількість студентів із Росії протягом останніх років суттєво скоротилася.

Вона також пояснила, що у нашій державі діє багаторівневий контроль за вступом громадян із країн-агресорок.

Відповідно до Порядку прийому на навчання, росіяни, білоруси та громадяни Ірану та КНДР, які не мають посвідки на постійне проживання в нашій державі, можуть бути зараховані до вишів лише у разі індивідуального дозволу МОН України.

Процедура зарахування передбачає кілька етапів. Спочатку вступник звертається до обраного ЗВО. Виш перевіряє особу та підстави її перебування у нашій країні. Потім університет подає запит до МОН для персонального дозволу на навчання цієї особи.

Зазвичай такі дозволи отримують вступники, які тривалий час де-факто проживають в Україні, але з різних причин не змінили громадянство.

Шаповалова також акцентувала, що Україна не проводить рекрутингу абітурієнтів на території держави-агресорки.

Кожен із цих 390 випадків – це індивідуальна ситуація людини, яка тривалий час проживає в Україні, пройшла перевірку університету та отримала спеціальне погодження від МОН,

– уточнила вона.

Скільки іноземців здобуває освіту в Україні?