Пропонуємо вам екперимент: які іншомовні слова варто замінити українськими

Українці у щоденному мовленні вживають чимало іншомовних слів. Однак це не завжди хороша ідея.

Запозичення можуть псувати мову та згодом перетворити її на суржиковий покруч. 24 Канал допоможе вам цього уникнути.

Читайте Будете чудовим оратором: як замінити іншомовні слова красивими українськими

Як замінити іншомовні слова українськими

Ви можете навіть не помічати, що вживаєте ті чи інші запозичення. Усе тому, що вони здаються вам питомими. Ми ж радимо уважніше придивитися до частовживаних слів. А також використовувати більше слів із рідної мови. Адже даремно можете недооцінювати їхню красу.

У десятій добірці пропонуємо замінити окремі запозичення, які ви можете часто вживати, їхніми українськими відповідниками.

дайджест;

мобілізувати;

експеримент;

У цьому дайджесті, або ж короткому викладі, пропонуємо вам мобілізувати, чи напружити свої сили та згадати якомога більше питомих слів. До речі, слово "мобілізувати" має і "армійське" значення, тож можете його замінити на "призвати" (до армії), якщо того вимагає ситуація. Головне – зважтеся на такий мовний експеримент, чи дослід.

стрес;

нотатка;

Не хвилюйтесь: цей дослід не викличе у вас стресу, чи ж напруги, потрясіння. Для початку зробіть нотатку – або запис.

раціонально;

арбітр;

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Головне робіть це раціонально – або ж доцільно. Ми ж арбітрами, чи суддями у цій ситуації не будемо.

асоціювати;

песимістичний;

Можете навіть асоціювати, чи пов'язувати красиві українські слова з картинками. Головне – відкиньте песимістичний, або ж зневірницький настрій.

амбіція;

констатувати;

премія;

І пам'ятайте: якщо у вас є амбіції – або ж прагнення – зробити своє мовлення більше питомим, згодом зможете констатувати, чи ж стверджувати, що вам це вдалося. І навіть потішити своє самолюбство невеличкою премією – або нагородою – за відмінне володіння рідною мовою.

Сподіваємось, наша добірка вам у цьому допоможе. Бажаємо успіху!