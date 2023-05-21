Пропонуємо вам авантюру: замініть ці іншомовні слова українськими

Українці доволі часто у своєму мовленні вживають запозичення. Натомість українська мова – не менш красива і милозвучна.

Тож краще віддавати перевагу словам з рідної мови. Які запозичення варто замінити українськими словами, підкаже 24 Канал.

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Як замінити іншомовні слова українськими

Радимо використовувати питомі слова частіше. Адже слова з нашої мови зовсім не поступаються модним запозиченням.

У шістнадцятій добірці розкажемо вам, якими красивими українськими словами замінити іншомовні.

гуманність;

диференціація;

Якщо розповідаєте про гуманність, краще кажіть про людяність.

А розподіл бажано не називати диференціацією.

шанс;

функціонувати;

​Якщо ж ви отримали певний шанс – скажіть, що маєте чудову нагоду чи можливість.

Слово "функціонувати" натомість варто замінити такими як "діяти" чи "працювати".

юстиція;

авантюра;

Також радимо казати "правосуддя", а не "юстиція".

Якщо ж ваш спіткала якась авантура, скажіть, що це була пригода.

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тир;

сервіс;

Коли вчитеся стріляти, то ходите у стрільбище. Адже там маєте можливість отримати відповідні послуги.

рентабельний;

автономія;

І не забувайте: рентабельний варто замінити на доцільний або ж прибутковий. А автономію – на самоврядування.

Чи зробити вашу мову кращою, вирішуєте лише ви. Успіху!