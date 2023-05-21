Пропонуємо вам авантюру: замініть ці іншомовні слова українськими

21 травня 2023, 15:33
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Українці доволі часто у своєму мовленні вживають запозичення. Натомість українська мова – не менш красива і милозвучна.

Тож краще віддавати перевагу словам з рідної мови. Які запозичення варто замінити українськими словами, підкаже  24 Канал

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Як замінити іншомовні слова українськими

Радимо використовувати питомі слова частіше. Адже слова з нашої мови зовсім не поступаються модним запозиченням.

У шістнадцятій добірці розкажемо вам, якими красивими українськими словами замінити іншомовні.

  • гуманність;
  • диференціація;

Якщо розповідаєте про гуманність, краще кажіть про людяність

А розподіл бажано не називати диференціацією. 

  • шанс;
  • функціонувати; 

Якщо ж ви отримали певний шанс – скажіть, що маєте чудову нагоду чи можливість

Слово "функціонувати" натомість варто замінити такими як "діяти" чи "працювати". 

  • юстиція;
  • авантюра;

Також радимо казати "правосуддя", а не "юстиція". 

Якщо ж ваш спіткала якась авантура, скажіть, що це була пригода

До теми Можуть спричинити дискусію: які іншомовні слова краще замінити українськими

  • тир;
  • сервіс;

Коли вчитеся стріляти, то ходите у стрільбище. Адже там маєте можливість отримати відповідні послуги

  • рентабельний;
  • автономія;

І не забувайте: рентабельний варто замінити на доцільний або ж прибутковий. А автономію – на самоврядування

Автор: Марія Волошин