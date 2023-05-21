Пропонуємо вам авантюру: замініть ці іншомовні слова українськими
Українці доволі часто у своєму мовленні вживають запозичення. Натомість українська мова – не менш красива і милозвучна.
Тож краще віддавати перевагу словам з рідної мови. Які запозичення варто замінити українськими словами, підкаже 24 Канал.
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Як замінити іншомовні слова українськими
Радимо використовувати питомі слова частіше. Адже слова з нашої мови зовсім не поступаються модним запозиченням.
У шістнадцятій добірці розкажемо вам, якими красивими українськими словами замінити іншомовні.
- гуманність;
- диференціація;
Якщо розповідаєте про гуманність, краще кажіть про людяність.
А розподіл бажано не називати диференціацією.
- шанс;
- функціонувати;
Якщо ж ви отримали певний шанс – скажіть, що маєте чудову нагоду чи можливість.
Слово "функціонувати" натомість варто замінити такими як "діяти" чи "працювати".
- юстиція;
- авантюра;
Також радимо казати "правосуддя", а не "юстиція".
Якщо ж ваш спіткала якась авантура, скажіть, що це була пригода.
До теми Можуть спричинити дискусію: які іншомовні слова краще замінити українськими
- тир;
- сервіс;
Коли вчитеся стріляти, то ходите у стрільбище. Адже там маєте можливість отримати відповідні послуги.
- рентабельний;
- автономія;
І не забувайте: рентабельний варто замінити на доцільний або ж прибутковий. А автономію – на самоврядування.