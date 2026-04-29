Освіта Саморозвиток "Мову не знають або політично упереджені, або розумово відсталі": сильні цитати Фаріон про мову
29 квітня, 14:02
Марія Волошин
Основні тези
29 квітня – день народження мовознавиці, науковиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Їй виповнилося б 62 роки.

У Львові з нагоди дня народження діячки відбудуться пам'ятні заходи, повідомили в ЛМР. 24 Канал при цьому пропонує ознайомитись із сильними цитатами Фаріон про мову. 

Дивіться також Їх знає далеко не кожен: 10 цікавих слів, які "заховалися" у віршах Василя Стуса 

Що казала Ірина Фаріон про мову? 

У день загибелі мовознавиці, 19 липня 2024 року, українці писали, що вбили не лише Ірину Фаріон – пролунав "постріл у мову" та "вбили українську мову". При цьому краяни проводили паралелі з тим, що це Росія всіляко намагається знищити та викорінити українську мову.

Пропонуємо при цьому ознайомитись із сильними цитатами, які належать науковиці. 

Цитати Ірини Фаріон про мову

  • "Мову не знають або ті, хто політично упереджені, або розумово відсталі. В якій системі координат перебуваєте ви?"

  • "Говорити українською – це означає панувати", зазначає Maximum.fm.

  • "Чому вони живуть в Україні і говорять мовою окупанта? Вони садомазохісти? Їм подобається використовувати мову ворога?"

  • "Мова – це скеля, на якій стоїть велика українська споруда".

  • "Основна ознака нації, це мовна ознака. Мова це кордон межи державами. Ми збереглися, як окрема держава, тому що ми зберегли свою мову".

До слова У листопаді 2023 року довкола Ірини Фаріон виник мовний скандал після її висловлювання під час програми "Рандеву з Яніною Соколовою". Вона критично висловилася про українських військових, які спілкуються російською.

  • "Мова – це не засіб комунікації. Мова – це форма життя окремої нації!

  • "Мова – це зі сфери абсолютних цінностей, якими не компромісять і не пристосовуються. Це як любов: або все, або нічого".

  • Мова – це наш ідеологічний фронт перемоги, додає "Всеосвіта".

  • Я бажаю, щоб реально Україна вся заговорила українською мовою. Якщо би це сталося, то не було би війни. Бо якщо би це сталося, українці би продемонстрували внутрішню і ментальну відокремленість від Москви.

  • Не подобається комусь слово очманілі, добре, я допоможу. Московський відповідник – "упороті". Ну це ж очманіння – жити 32 роки в Україні і не говорити українською мовою.

  • Російська мова є символом Росії і основною мотивацією Путіна розв'язати війну з Україною, щоб "захистити" рускоязичноє насєлєніє. рускій язик – пуповина світу варварів...

Зверніть увагу! Через свої висловлювання Ірину Фаріон часто критикували, зокрема й військові. Що загалом відомо про життя та освіту мовознавиці, її політичну кар'єру, скандали та замах – розповідав 24 Канал.

Ірина Фаріон про мовне питання: відео 

Що відомо про смерть мовознавиці?

На Ірину Фаріон напали 19 липня 2024 року на вулиці Масарика у Львові. Чоловік, яким за підозрами був В'ячеслав Зінченко, стежив за мовознавицею, а потім вистрелив їй в голову. Злочинець втік з місця, а Ірину Фаріон госпіталізували. 

Доки поліція шукала нападника, лікарі боролися за життя діячки, але її серце не витримало. Того самого дня Ірина Фаріон померла.

  • Судовий процес триває досі.
  • Сторона обвинувачення просить для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон довічне ув'язнення.

