"Усе було екзотичним": Цілик розповіла про свій шлях до української мови

Авторкою тексту цьогорічного радіодиктанту стала письменниця та режисерка Ірина Цілик. Він мав назву "Твій дім" і надзвичайно зворушив українців.

Ірина Цілик розповіла, що кожен українець може зробити для ще більшої популяризації української мови. А також про свій шлях українізації.

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Що кожен українець зробити для популяризації рідної мови

Цілик уточнила, що на це питання немає простої відповіді.

Але було б добре, якби кожен на своєму місці цю любов до української мови транслював, і цією любов'ю ділився з іншими людьми. Бо за моїми відчуттями, тільки те, що твориться в любові, як раз і проростає. Це зерня, які падають у вологий теплий ґрунт,

– наголосила режисерка.

Шлях до української мови

Вона також зізналася: виросла в тотально російськомовному оточенні. Тоді для неї українська мова була цілком екзотичною в дитинстві. Однак Цілик зрештою прийняла українську мову, як нову територію, де могла самовдосконалюватися.

Це все насправді такий захоплюючий процес, мені настільки в кайф далі вчитися і з кожним роком відчувати, що українська мова моя, мабуть, якось вдосконалюється. І так само мені дуже радісно нею ділитися з іншими,

– зізналася авторка радіодиктанту – 2022.

При цьому додала: навіть цього року, роззираючись довкола, бачить, як багато людей перейшли на українську мову як мову спілкування. При тому часом це люди, від яких вона взагалі цього не очікувала. Тож Цілик переконана, що поступово все йде в правильному напрямку. На цьому полі, на цьому фронті ми також виграємо.

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Чому проведення радіодиктанту було важливим у час війни

Авторка тексту Ірина Цілик розповіла, чому проведення цього спільного диктанту було надзвичайно важливим і правильним саме зараз, у час війни.

На її думку, цього року все набуло особливого сенсу, особливого присмаку. І попри те, що війна триває уже так довго, ці вісім місяців все загострили особливо.

З одного боку можна було написати про щось, що геть не пов'язано з сьогоднішніми подіями. Але мені здалося, що цього року важливо говорити про найголовніше, про те, що нам всім зараз болить, що нас зачіпає, наголосила Цілик.

Вона додала, що писала текст про те, що важливо їй, бо тема дому для неї є особливою. В майже усіх своїх фільмах, багатьох віршах, зізналася Ірина, постійно повертається до цієї теми знову і знову.