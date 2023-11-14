У Львівській політехніці відреагували на мітинг студентів: Фаріон поки не звільняють

Студенти Львівської політехніки після скандалу Іриною Фаріон, яка є викладачкою вишу, вийшли на акцію протесту з метою ухвалення рішення про її звільнення. В адміністрації університету вже заявили, що не можуть просто звільнити Фаріон.

Там додали, що на це мають бути законні підстави і потрібно дотримуватися закону. Про результат студентського мітингу проти викладачки Ірини Фаріон повідомляє 24 Канал.

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Рішення про звільнення Фаріон не ухвалили

Під стінами НУ "Львівська політехніка" опівдні 14 листопада зібралися студенти з вимогою звільнити Ірину Дмитрівну Фаріон. Причиною невдоволення студентів стали останні скандалами навколо її персони, зокрема висловлювання викладачки щодо службовців ЗСУ, які говорять російською.

Адміністрація вишу не залишила мітинг без уваги та провела зі студентством діалог. Проректор Національного університету "Львівська політехніка" повідомив, що звільнити Фаріон непросто, треба з’ясувати всі обставини та порадитися з юристами. Все повинно бути відповідно до закону.

Треба вивчити всі матеріали, всі обставини, треба заслухати і викладачів, і саму пані Фаріон, і студентів,

– заявив проректор вишу.

В закладі заявили, що створять робочу групу, що вивчить ситуацію. Вона складатиметься не лише з адміністрації університету, а й з самих студентів, яких навчала Ірина Фаріон. Там обіцяли оприлюднити висновки 23 листопада.

Ірина Фаріон є викладачкою, доценткою, доктором філологічних наук і професоркою кафедри української мови в Львівській політехніці.

Студенти вже планують знову вийти на мирну демонстрацію наступного дня у випадку, якщо комісія не прийме рішення про звільнення Фаріон.

Реакція студентів на діалог з адміністрацією Львівської політехніки: дивіться відео

Що відомо про скандали навколо Фаріон