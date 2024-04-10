Як правильно назвати іриси українською

Часто з уст українців можна почути неправильні назви квітів. Зокрема, скальковані з російської мови.

А окремі назви, навпаки, краяни можуть не вживати, бо вважають суржиковими. Тож Освіта 24 продовжує розповідати, як правильно українською назвати ті чи ті квіти.

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Як назвати іриси українською

Однією із таких цікавих квіток є ірис. Українці часто запитують, чи можна так називати багаторічну трав'янисту рослину з родини півникових. Так, українські словники фіксують таку назву як "ірис".

Також цю рослину чи квітку ви ще можете назвати півниками. Цю багаторічну трав'янисту рослину з великими жовтими або фіолетовими квітками і вузьким мечовидним листям, до слова, використовують у парфюмерії.

Також майте на увазі, що слово "ірис" має ще два такі значення:

райдужна оболонка ока;

ґатунок цукерок – кубиків шоколадного кольору.

Як правильно назвати "васильки" українською

Ми також розповідали, як правильно українською назвати прекрасні квіти "васильки".

Так, польові трав'янисті рослини із синіми квітками, що ростуть переважно серед озимих культур, або ж їхні квіти треба називати волошками.

А яку ще цікаву назву мають ці квіти, читайте за посиланням.