Аспіранти-контрактники проходитимуть спеціальну перевірку рівня знань

Аспіранти, які навчаються на контрактній формі та вступили у 2022-23 роках, проходитимуть обов'язкову перевірку знань. У жовтні вони складатимуть іспит для підтвердження рівня знань та здатності займатися науковою діяльністю.

Про це розповіла секретарка Освітнього комітету ВРУ Наталія Піпа, коментуючи наказ МОН про зміни правил вступу до аспірантури. Вона зауважила, що з 2022 року кількість аспірантів-контрактників суттєво зросла через війну та мобілізацію, а виші "збільшують і роздувають обсяги контрактної форми".

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Аспіранти-контрактники проходитимуть спеціальну перевірку знань

Піпа зауважила: це було пряме заробітчанство, тут не йшлося про науку.

Зараз контрактна форма вже не дає відстрочки від мобілізації (адже вступ цьогоріч на денну форму за контрактом скасували, – ред.), але водночас збільшено кількість державних безоплатних місць – з 2800 до 7000. Й одразу виникло багато запитань від тих, хто вступив на платну аспірантуру в 2022 – 23 роках, чи залишається у них відстрочка від мобілізації. Ці аспіранти мають і далі відстрочку, але у жовтні вони складатимуть іспит на підтвердження рівня своїх знань та спроможності займатися наукою,

– наголосила нардеп.

І додала, що треба відсіяти тих, хто реально має спроможність займатися наукою, і тих, хто її не має. Хто має знання, за її словами, не матиме проблем зі складанням вищезгаданого іспиту.

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Кого зі студентів мобілізують після 1 липня

Вона також прокоментувала норму про те, що з 1 липня можуть мобілізувати три категорії студентів – заочної форми, тих, хто здобуває другу чи третю вищу освіту, а також за рівнем, нижчим від вже наявної. І додала, що це вимушений крок. Зазначимо, що такі студенти права на відстрочку не мають.

Ми розуміємо, що основне навчання відбувається на денній стаціонарній формі навчання. Тому, коли у нас недоукомплектовані бригади, ми змушені шукати додатковий мобілізаційний ресурс,

– заявила Піпа.

Зазначимо, днями Міносвіти України зробило жорсткішими правила вступу в аспірантуру у 2024 році. У відомстві таке рішення пояснюють надмірним ажіотажем серед чоловіків-вступників призовного віку, які так хочуть отримати відстрочку від мобілізації. Про головні зміни читайте за посиланням.