Студенти у Кореї подали до суду через передчасне закінчення іспиту: вимагають значну компенсацію

У Південній Кореї студенти подали позов до суду через те, що вступний іспит закінчився на півтори хвилини раніше, ніж було заплановано. Тепер вони вимагають компенсацію за передчасний дзвінок.

Мовиться про вступний іспит під назвою Suneung, який проводять у Південній Кореї. Він триває аж вісім годин.

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Студенти у Кореї подали до суду через передчасне закінчення іспиту

Цей тест вважають одним із найскладніших у світі. Протягом цих годин студенти розв'язують завдання з кількох предметів один за одним. У цей час у країні всіляко сприяють абітурієнтам сконцентруватися. До прикладу, уряд країни закриває повітряний простір країни.

Так щонайменше 39 студентів подали до суду позов, у якому зазначено: під час першого етапу іспиту – з корейської мови – дзвінок пролунав раніше запланованого часу. Студенти натомість вимагають компенсацію у розмірі 15 400 доларів. Це вартість їхнього річного навчання.

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Викладачі при цьому визнали помилку перед початком наступної частини тестування. Так, вони додали ці півтори хвилини коштом обідньої перерви. Однак абітурієнтам заборонили змінювати відповіді, які ті вказали в екзаменаційних листках.

Деякі зі студентів були дуже розчаровані, тому не змогли зосередитися на решті іспиту або закінчили його передчасно.

Згодом громадська телерадіокомпанія повідомила: чиновники заявили, що один з інспекторів переплутав час.

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