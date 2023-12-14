Про це стало відомо із податкових декларацій нової благодійної організації Маска The Foundation та Austin American-Statesman. Маск уже пожертвував близько $100 мільйонів.

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Ілон Маск планує заснувати власний університет у США

Серед довірених людей фонду The Foundation опинилися підприємець Джаред Бірчелл, адвокат Стівен Чідестер та фінансові консультанти Рональд Гонг і Тереза Голланд.

Навчання у школі відбуватиметься за STEM-методикою: акцентуватимуть на точних та природничих науках. Учні їх вивчатимуть у комплексі та на практиці: розв'язуватимуть прикладні, зокрема "інженерні" завдання.

У перший клас школи спочатку мають намір набрати 50 дітей.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Щойно школа запрацює, запустять і університет. Навчальні програми у ЗВО поєднають із практикою. Тобто студенти розбиратимуть реальні кейси, моделюватимуть і займатимуться дослідно-конструкторськими проєктами. Також здійснюватимуть експерименти в лабораторіях.

Спочатку навчання буде безкоштовним. Згодом стане платним і у школі, і в університеті. Однак учні отримуватимуть стипендії.

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