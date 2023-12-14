Илон Маск планирует основать собственный университет в США

Об этом стало известно из налоговых деклараций новой благотворительной организации Маска The Foundation и Austin American-Statesman. Маск уже пожертвовал около $100 миллионов.
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Среди доверенных людей фонда The Foundation оказались предприниматель Джаред Бирчелл, адвокат Стивен Чидестер и финансовые консультанты Рональд Гонг и Тереза Голланд.
Обучение в школе будет проходить по STEM-методике: акцентировать внимание на точных и естественных науках. Учащиеся будут изучать в комплексе и на практике: решать прикладные, в частности "инженерные" задачи.
В первый класс школы поначалу намерены набрать 50 детей.
Как только школа заработает, запустят и университет. Учебные программы в ЗВО соединят с практикой. То есть студенты будут разбирать реальные кейсы, моделировать и заниматься опытно-конструкторскими проектами. Также будут проводить эксперименты в лабораториях.
Сначала обучение будет бесплатным. Со временем станет платным и в школе, и в университете. Однако учащиеся будут получать стипендии.
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Украинские научные могут получать стипендии в Вене
- Молодые украинские ученые могут получать стипендию в Вене.
- Ее предоставит Институт гуманитарных исследований для исследований.
- Стипендиаты будут получать ежемесячно до 3000 евро.
- Подробности читайте здесь.