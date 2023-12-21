Мовиться про вступний іспит під назвою Suneung, який проводять у Південній Кореї. Він триває аж вісім годин.

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Студенти у Кореї подали до суду через передчасне закінчення іспиту

Цей тест вважають одним із найскладніших у світі. Протягом цих годин студенти розв'язують завдання з кількох предметів один за одним. У цей час у країні всіляко сприяють абітурієнтам сконцентруватися. До прикладу, уряд країни закриває повітряний простір країни.

Так щонайменше 39 студентів подали до суду позов, у якому зазначено: під час першого етапу іспиту – з корейської мови – дзвінок пролунав раніше запланованого часу. Студенти натомість вимагають компенсацію у розмірі 15 400 доларів. Це вартість їхнього річного навчання.

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Викладачі при цьому визнали помилку перед початком наступної частини тестування. Так, вони додали ці півтори хвилини коштом обідньої перерви. Однак абітурієнтам заборонили змінювати відповіді, які ті вказали в екзаменаційних листках.

Деякі зі студентів були дуже розчаровані, тому не змогли зосередитися на решті іспиту або закінчили його передчасно.

Згодом громадська телерадіокомпанія повідомила: чиновники заявили, що один з інспекторів переплутав час.

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