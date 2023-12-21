Речь идет о вступительном экзамене под названием Suneung, который проводят в Южной Корее. Он длится восемь часов.
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Студенты в Корее подали в суд из-за преждевременного окончания экзамена
Этот тест считается одним из самых сложных в мире. В течение этих часов студенты решают задачи по нескольким предметам один за другим. В настоящее время в стране всячески способствуют абитуриентам сконцентрироваться. К примеру, правительство страны закрывает воздушное пространство страны.
Так минимум 39 студентов подали в суд иск, в котором указано: во время первого этапа экзамена – по корейскому языку – звонок раздался ранее запланированному времени. Студенты требуют компенсацию в размере 15 400 долларов. Это стоимость их годового обучения.
Преподаватели признали ошибку перед началом следующей части тестирования. Так, они добавили эти полторы минуты за счет обеденного перерыва. Однако абитуриентам запретили менять ответы, указанные в экзаменационных листках.
Некоторые из студентов были очень разочарованы, поэтому не смогли сосредоточиться на остальном экзамене или закончили его преждевременно.
Впоследствии общественная телерадиокомпания сообщила: чиновники заявили, что один из инспекторов перепутал время.
Раньше мы также сообщали, что миллиардер Илон Маск намерена основать собственный университет в США. Однако до этого он еще планирует основать школу для начальных, средних и старших классов.