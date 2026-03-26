Освіта Освіта в Україні
26 березня, 13:44
"Неприємно": ректор КНУ анонсував відновлення історичного муру біля Червоного корпусу

Марія Волошин
Основні тези

Історичний цегляний мур біля Червоного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка відреставрують. Однак щойно з'явиться можливість.

Роботи має виконувати компанія з відповідною ліцензією. Про це повідомив Інформатору ректор київського вишу Володимир Бугров. 

Дивіться також Фаворит українських вступників: які ціни на навчання у "Львівській політехніці" 

Чому реставрують мур?

Ректор КНУ заявив, що пофарбований у червоний колір мур почав "скидати шкіру": тиньк відпадає від фасадної частини разом з фарбою. Це сталося через неякісний ремонт у 2019 році. 

Це певний виклик, адже мур є пам'яткою архітектури. У 2019 реставрацію зробили не зовсім якісно: ми висловили претензію компанії, яка виконувала роботи. А далі почалося повномасштабне вторгнення, 
– уточнив Бугров.

І додав, що у час широкомасштабної війни знайти компанію для проведення реставраційних робіт досить складно. Зокрема тому, що виш  постійно вимушений ремонтувати корпуси, що страждають від ворожих атак.

Ми постійно займаємося ремонтами: 1 березня 2022 в нас був перший "приліт" по корпусу Інституту міжнародних відносин і журналістики. 16 березня – у Факультет інформаційних технологій на вулиці Богдана Гаврилишина (декілька разів). 10 жовтня – у Червоний і Жовтий корпуси, бібліотеку. 31 грудня – у Виставковий кампус. І так – до минулого року, коли від уламків "Шахеда" постраждав 7-й гуртожиток,
– розповів ректор КНУ.

За його словами, відновили вже всі постраждалі будівлі й корпуси, окрім Виставкового кампусу: там надто великі обсяги роботи.

Цікаво! Ми розповідали, які ректори найдовше обіймали посаду очільника вишу.

Бургов каже, що їм дуже неприємно ситуація з муром.

Щойно буде фінансова можливість і компанія, яка зможе зробити реставрацію, як слід, – ми обов'язково відновимо мури, 
– запевнив він.

Зауважимо, що у березні 2026 року журналісти помітили, що історичний цегляний мур навколо Червоного корпусу став втрачати цілісність. Тиньк з нього почав відлущуватися й відпадати разом з фарбою просто на тротуар. Небезпечну ділянку огородили червоною стрічкою.

Дивіться також За рік – понад 300 тисяч: скільки коштує психологічна освіта у вишах 

Коли вибори у КНУ імені Шевченка?

  • 2 березня Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення про конкурс.
  • Вибори заплановані на 27 травня 2026 року.
  • Чинний ректор Володимир Бугров має намір брати участь у конкурсі. 