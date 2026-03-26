Роботи має виконувати компанія з відповідною ліцензією. Про це повідомив Інформатору ректор київського вишу Володимир Бугров.

Дивіться також Фаворит українських вступників: які ціни на навчання у "Львівській політехніці"

Чому реставрують мур?

Ректор КНУ заявив, що пофарбований у червоний колір мур почав "скидати шкіру": тиньк відпадає від фасадної частини разом з фарбою. Це сталося через неякісний ремонт у 2019 році.

Це певний виклик, адже мур є пам'яткою архітектури. У 2019 реставрацію зробили не зовсім якісно: ми висловили претензію компанії, яка виконувала роботи. А далі почалося повномасштабне вторгнення,

– уточнив Бугров.

І додав, що у час широкомасштабної війни знайти компанію для проведення реставраційних робіт досить складно. Зокрема тому, що виш постійно вимушений ремонтувати корпуси, що страждають від ворожих атак.

Ми постійно займаємося ремонтами: 1 березня 2022 в нас був перший "приліт" по корпусу Інституту міжнародних відносин і журналістики. 16 березня – у Факультет інформаційних технологій на вулиці Богдана Гаврилишина (декілька разів). 10 жовтня – у Червоний і Жовтий корпуси, бібліотеку. 31 грудня – у Виставковий кампус. І так – до минулого року, коли від уламків "Шахеда" постраждав 7-й гуртожиток,

– розповів ректор КНУ.

За його словами, відновили вже всі постраждалі будівлі й корпуси, окрім Виставкового кампусу: там надто великі обсяги роботи.

Цікаво! Ми розповідали, які ректори найдовше обіймали посаду очільника вишу.

Бургов каже, що їм дуже неприємно ситуація з муром.

Щойно буде фінансова можливість і компанія, яка зможе зробити реставрацію, як слід, – ми обов'язково відновимо мури,

– запевнив він.

Зауважимо, що у березні 2026 року журналісти помітили, що історичний цегляний мур навколо Червоного корпусу став втрачати цілісність. Тиньк з нього почав відлущуватися й відпадати разом з фарбою просто на тротуар. Небезпечну ділянку огородили червоною стрічкою.

Дивіться також За рік – понад 300 тисяч: скільки коштує психологічна освіта у вишах

