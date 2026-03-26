Работы должна выполнять компания с соответствующей лицензией. Об этом сообщил Информатору ректор киевского вуза Владимир Бугров.

Почему реставрируют стену?

Ректор КНУ заявил, что окрашенная в красный цвет стена начала "сбрасывать кожу": штукатурка отпадает от фасадной части вместе с краской. Это произошло из-за некачественного ремонта в 2019 году.

Это определенный вызов, ведь стена является памятником архитектуры. В 2019 году реставрацию сделали не совсем качественно: мы выразили претензию компании, которая выполняла работы. А дальше началось полномасштабное вторжение,

– уточнил Бугров.

И добавил, что во время широкомасштабной войны найти компанию для проведения реставрационных работ достаточно сложно. В частности потому, что вуз постоянно вынужден ремонтировать корпуса, страдающие от вражеских атак.

Мы постоянно занимаемся ремонтами: 1 марта 2022 у нас был первый "прилет" по корпусу Института международных отношений и журналистики. 16 марта – в Факультет информационных технологий на улице Богдана Гаврилишина (несколько раз). 10 октября – в Красный и Желтый корпуса, библиотеку. 31 декабря – в Выставочный кампус. И так – до прошлого года, когда от обломков "Шахеда" пострадало 7-е общежитие,

– рассказал ректор КНУ.

По его словам, восстановили уже все пострадавшие здания и корпуса, кроме Выставочного кампуса: там слишком большие объемы работы.

Бургов говорит, что им очень неприятно ситуация со стеной.

Как только будет финансовая возможность и компания, которая сможет сделать реставрацию, как следует, – мы обязательно восстановим стены,

– заверил он.

Заметим, что в марте 2026 года журналисты заметили, что историческая кирпичная стена вокруг Красного корпуса стала терять целостность. Штукатурка с него начала отшелушиваться и отпадать вместе с краской прямо на тротуар. Опасный участок оградили красной лентой.

