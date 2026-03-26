Укр Рус
"Неприятно": ректор КНУ анонсировал восстановление исторической стены возле Красного корпуса
26 марта, 13:44
3

"Неприятно": ректор КНУ анонсировал восстановление исторической стены возле Красного корпуса

Мария Волошин
Основні тези

Историческую кирпичную стену возле Красного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко отреставрируют. Однако как только появится возможность.

Работы должна выполнять компания с соответствующей лицензией. Об этом сообщил Информатору ректор киевского вуза Владимир Бугров.

Почему реставрируют стену?

Ректор КНУ заявил, что окрашенная в красный цвет стена начала "сбрасывать кожу": штукатурка отпадает от фасадной части вместе с краской. Это произошло из-за некачественного ремонта в 2019 году.

Это определенный вызов, ведь стена является памятником архитектуры. В 2019 году реставрацию сделали не совсем качественно: мы выразили претензию компании, которая выполняла работы. А дальше началось полномасштабное вторжение, 
– уточнил Бугров.

И добавил, что во время широкомасштабной войны найти компанию для проведения реставрационных работ достаточно сложно. В частности потому, что вуз постоянно вынужден ремонтировать корпуса, страдающие от вражеских атак.

Мы постоянно занимаемся ремонтами: 1 марта 2022 у нас был первый "прилет" по корпусу Института международных отношений и журналистики. 16 марта – в Факультет информационных технологий на улице Богдана Гаврилишина (несколько раз). 10 октября – в Красный и Желтый корпуса, библиотеку. 31 декабря – в Выставочный кампус. И так – до прошлого года, когда от обломков "Шахеда" пострадало 7-е общежитие,
– рассказал ректор КНУ.

По его словам, восстановили уже все пострадавшие здания и корпуса, кроме Выставочного кампуса: там слишком большие объемы работы.

Бургов говорит, что им очень неприятно ситуация со стеной.

Как только будет финансовая возможность и компания, которая сможет сделать реставрацию как следует, – мы обязательно восстановим стены, 
– заверил он.

Заметим, что в марте 2026 года журналисты заметили, что историческая кирпичная стена вокруг Красного корпуса стала терять целостность. Штукатурка с него начала отшелушиваться и отпадать вместе с краской прямо на тротуар. Опасный участок оградили красной лентой.

Когда выборы в КНУ имени Шевченко?

  • 2 марта Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на замещение должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
  • Срок подачи заявлений – два месяца со дня опубликования объявления о конкурсе.
  • Выборы запланированы на 27 мая 2026 года.
  • Действующий ректор Владимир Бугров намерен участвовать в конкурсе.