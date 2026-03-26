"Неприятно": ректор КНУ анонсировал восстановление исторической стены возле Красного корпуса
- Историческая стена возле Красного корпуса КНУ будет отреставрирована, когда появится возможность.
- Ректор Владимир Бугров отметил, что найти компанию для реставрации сложно.
Историческую кирпичную стену возле Красного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко отреставрируют. Однако как только появится возможность.
Работы должна выполнять компания с соответствующей лицензией. Об этом сообщил Информатору ректор киевского вуза Владимир Бугров.
Почему реставрируют стену?
Ректор КНУ заявил, что окрашенная в красный цвет стена начала "сбрасывать кожу": штукатурка отпадает от фасадной части вместе с краской. Это произошло из-за некачественного ремонта в 2019 году.
Это определенный вызов, ведь стена является памятником архитектуры. В 2019 году реставрацию сделали не совсем качественно: мы выразили претензию компании, которая выполняла работы. А дальше началось полномасштабное вторжение,
– уточнил Бугров.
И добавил, что во время широкомасштабной войны найти компанию для проведения реставрационных работ достаточно сложно. В частности потому, что вуз постоянно вынужден ремонтировать корпуса, страдающие от вражеских атак.
Мы постоянно занимаемся ремонтами: 1 марта 2022 у нас был первый "прилет" по корпусу Института международных отношений и журналистики. 16 марта – в Факультет информационных технологий на улице Богдана Гаврилишина (несколько раз). 10 октября – в Красный и Желтый корпуса, библиотеку. 31 декабря – в Выставочный кампус. И так – до прошлого года, когда от обломков "Шахеда" пострадало 7-е общежитие,
– рассказал ректор КНУ.
По его словам, восстановили уже все пострадавшие здания и корпуса, кроме Выставочного кампуса: там слишком большие объемы работы.
Бургов говорит, что им очень неприятно ситуация со стеной.
Как только будет финансовая возможность и компания, которая сможет сделать реставрацию как следует, – мы обязательно восстановим стены,
– заверил он.
Заметим, что в марте 2026 года журналисты заметили, что историческая кирпичная стена вокруг Красного корпуса стала терять целостность. Штукатурка с него начала отшелушиваться и отпадать вместе с краской прямо на тротуар. Опасный участок оградили красной лентой.
Когда выборы в КНУ имени Шевченко?
- 2 марта Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на замещение должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
- Срок подачи заявлений – два месяца со дня опубликования объявления о конкурсе.
- Выборы запланированы на 27 мая 2026 года.
- Действующий ректор Владимир Бугров намерен участвовать в конкурсе.