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23 квітня, 17:01
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Ректор одного з вишів щомісяця тратив сотні тисяч на купівлю державних облігацій

Марія Волошин
Основні тези
  • Ректор Київського національного університету технологій і дизайну Іван Грищенко щомісяця витрачає сотні тисяч гривень на купівлю державних облігацій та боргових цінних паперів.
  • За два роки він витратив майже 8 мільйонів гривень на купівлю цінних паперів.

Ректор Київського національного університету технологій і дизайну Іван Грищенко щомісяця витрачав сотні тисяч гривень на купівлю боргових цінних паперів та державних облігацій. Такі дані містить його декларація за минулий рік.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на УНН. Ректор почав купувати державні облігації у 2023 році.

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Ректор Іван Грищенко купує цінні папери 

За два роки Грищенко витратив майже 8 мільйонів гривень на купівлю цінних паперів.

Торік він купував державні облігації кожного місяця, витрачаючи на це сотні тисяч гривень.


Дані з декларації Івана Грищенка / скриншот 

За минулий рік ректор задекларував 277 тисяч гривень пенсії, понад 400 тисяч гривень від підприємницької діяльності, 1,4 мільйона гривень зарплати як ректор, 1,6 мільйона гривень гонорарів, зокрема й у Китаї, Польщі та Україні. А також майже 1 мільйон гривень доходу від продажу ОВДП.

Нагадаємо, що ректор Українського інституту розвитку фондового ринку Дмитро Леонов виявився доларовим мільйонером, хоча його офіційна зарплата становила торік лише 380 гривень на місяць.

  • Раніше ми розповідали про те, що ректорка НУ "Львівська політехніка" Наталія Шаховська отримала майже 2,2 мільйона гривень стипендії у Британській академії за 2024 рік. У цьому виші також можуть переглянути суми премій викладачам. 