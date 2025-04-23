Ректор одного з вишів щомісяця тратив сотні тисяч на купівлю державних облігацій

Ректор Київського національного університету технологій і дизайну Іван Грищенко щомісяця витрачав сотні тисяч гривень на купівлю боргових цінних паперів та державних облігацій. Такі дані містить його декларація за минулий рік.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на УНН. Ректор почав купувати державні облігації у 2023 році.

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Ректор Іван Грищенко купує цінні папери

За два роки Грищенко витратив майже 8 мільйонів гривень на купівлю цінних паперів.

Торік він купував державні облігації кожного місяця, витрачаючи на це сотні тисяч гривень.



Дані з декларації Івана Грищенка / скриншот

За минулий рік ректор задекларував 277 тисяч гривень пенсії, понад 400 тисяч гривень від підприємницької діяльності, 1,4 мільйона гривень зарплати як ректор, 1,6 мільйона гривень гонорарів, зокрема й у Китаї, Польщі та Україні. А також майже 1 мільйон гривень доходу від продажу ОВДП.

Нагадаємо, що ректор Українського інституту розвитку фондового ринку Дмитро Леонов виявився доларовим мільйонером, хоча його офіційна зарплата становила торік лише 380 гривень на місяць.