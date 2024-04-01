В Івано-Франківську вчителям збільшять доплати за престижність професії
Джерело:Руслан Марцінків
В Івано-Франківську мають намір збільшити доплати за престижність професії освітянам з 10 до 20%. Нововведення планують втілити у життя з 1 серпня.
Про це у відеозверненні розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
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Освітяни у Франківську отримають доплати
Мер міста зазначив: це попри те, що грошей не так багато і пріоритет – допомога захисникам.
Ми вважаємо, що вчителів потрібно підтримати, тим паче в умовах спочатку онлайн-навчання, а тепер – в умовах війни,
– повідомив він.
І додав: якщо попередні розрахунки у мерії були приблизно 70 мільйонів гривень, то зараз з доплатою про престижність – це десь 110 мільйонів гривень.
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Чи очікувати вчителям збільшення зарплати
- Днями міністр освіти та науки України Оксен Лісовий зазначив: підвищення зарплати вчителям потребує колосальних сум.
- Він сподівається, що МОН їх знайде.
- Водночас, за його словами, МОН має запровадити інструменти мотивації вчителя в цілому: переглянути інструменти і підходи підвищення кваліфікації.
- Лісовий також зауважив, що відомство працює над розв'язанням цієї проблеми.