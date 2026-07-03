Які ключові дати вступної кампанії 2026 року має знати кожен абітурієнт

1 липня у нашій державі стартував основний етап вступної кампанії 2026 року. Національний мультитест натомість ще триває.

Основна сесія тестування завершилася 25 червня, а додаткова буде у липні. У МОН України при цьому публікували календар вступної кампанії 2026 року та акцентували на ключових датах.

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Основні дати вступної кампанії на бакалаврат 2026 року

Тож цьогорічні вступники до вишів на бакалаврат повинні запам'ятати такі основні дати:

1 липня – початок реєстрації електронних кабінетів;

3 липня – початок реєстрації на творчі конкурси та співбесіди;

10 липня (18:00) – завершення реєстрації на творчі конкурси та співбесіди (для вступу на контракт – до 25 липня);

19 липня – початок подання заяв;

1 серпня (18:00) – завершення прийому заяв;

не пізніше за 6 серпня – оприлюднення рекомендацій до зарахування за заявами з пріоритетом;

до 11 серпня (18:00) – підтвердження вибору місця навчання;

до 13 серпня – зарахування вступників на бюджет і контракт за заявами з пріоритетом.

МОН при цьому наголошує, що графіки проведення та реєстрації на творчі конкурси заклади освіти формують самостійно. При цьому радить заздалегідь перевіряти інформацію на сайтах ЗВО та коледжів.

Для тих, хто потребуватиме допомоги під час реєстрації, при закладах вищої освіти працюватимуть консультаційні центри.

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