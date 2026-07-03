Які ключові дати вступної кампанії 2026 року має знати кожен абітурієнт
1 липня у нашій державі стартував основний етап вступної кампанії 2026 року. Національний мультитест натомість ще триває.
Основна сесія тестування завершилася 25 червня, а додаткова буде у липні. У МОН України при цьому публікували календар вступної кампанії 2026 року та акцентували на ключових датах.
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Основні дати вступної кампанії на бакалаврат 2026 року
Тож цьогорічні вступники до вишів на бакалаврат повинні запам'ятати такі основні дати:
- 1 липня – початок реєстрації електронних кабінетів;
- 3 липня – початок реєстрації на творчі конкурси та співбесіди;
- 10 липня (18:00) – завершення реєстрації на творчі конкурси та співбесіди (для вступу на контракт – до 25 липня);
- 19 липня – початок подання заяв;
- 1 серпня (18:00) – завершення прийому заяв;
- не пізніше за 6 серпня – оприлюднення рекомендацій до зарахування за заявами з пріоритетом;
- до 11 серпня (18:00) – підтвердження вибору місця навчання;
- до 13 серпня – зарахування вступників на бюджет і контракт за заявами з пріоритетом.
МОН при цьому наголошує, що графіки проведення та реєстрації на творчі конкурси заклади освіти формують самостійно. При цьому радить заздалегідь перевіряти інформацію на сайтах ЗВО та коледжів.
Для тих, хто потребуватиме допомоги під час реєстрації, при закладах вищої освіти працюватимуть консультаційні центри.
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Вступна кампанія 2026: останні новини
- 1 липня в Україні розпочався основний етап вступної кампанії 2026 року. Вже відкрита реєстрація електронних кабінетів для вступників до вишів, а також до фахових коледжів на основі 11 класів або диплома кваліфікованого робітника.
- 1 липня розпочався ключовий етап вступної кампанії 2026 року. З цього дня стартує і реєстрація електронних кабінетів, необхідних для подання заяв про вступ у магістратуру.
- Цьогоріч українські абітурієнти, які завершили навчання у школах країн Європи, вперше зможуть вступити до ЗВО України без складання НМТ. Замість нього їм зарахують результати їхніх національних випускних іспитів.
- Також вже розпочалася реєстрація вступників для участі в творчих конкурсах та індивідуальних співбесідах у вишах.
- А майбутні аспіранти Україні повинні до 15 жовтня створити електронний кабінет вступника. Через нього і відбуватиметься вступ.