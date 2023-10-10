У школах однієї з областей України можуть запровадити довготривалі канікули

Учнів у Львівській області можуть відправити на довготривалий від навчання відпочинок. Але лише у тому разі, якщо цього вимагатиме, зокрема, енергетична ситуація.

Про це в ексклюзивному коментарі журналістці 24 Каналу розповів директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска. І уточнив, що рішення щодо канікул кожна школа в області ухвалюватиме самостійно.

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На Львівщині можуть запровадити довготривалі шкільні канікули

Чиновник уточнив: більшість громад і шкіл Львівщини підготувалися до осінньо-зимового періоду та можливого блекауту й купили генератори. Таким чином у навчальних закладах можуть забезпечити освітлення чи опалення.

Якщо температура низька і не дозволяє навчатися у класах, якщо станеться блекаут і не буде опалення у школах, то, звичайно, треба буде робити канікули,

– заявив Паска.

При цьому уточнив, що кожна громада чи й кожна школа в області може мати індивідуальний графік таких канікул.

Усе залежатиме від обставин, адже є школи, які менш залежні від електрики. Тому підхід індивідуальний має бути,

– додав посадовець.

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Паска також нагадав, що минулого року, у межах першого року повномасштабної війни, департамент освіти Львівської ОВА надсилав відповідні рекомендації школам.

У них йшлося про те, що навчання мало б починатися у світлий час доби. Але якщо є опалення або дозволяв температурний режим (опалення мають включити, якщо протягом трьох днів стовпчики термометра показують менше +8 градусів, – 24 Канал). Тоді так можна було робити,

– уточнив директор департаменту освіти Львівської ОВА.

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І додав, що 2022 року департамент рекомендував школам перенести осінні канікули на зиму, адже цьому сприяв температурний режим.

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