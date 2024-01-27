У Києві запланували додаткові зимові канікули у школах

У Києві запланували у межах цього навчального року додаткові канікули у школах. Відбудуться вони у лютому.

Щоправда, відпочиватимуть не всі учні. Хто і коли піде на додаткові зимові канікули, розповідає Освіта 24.

Дивіться також У школах окремих регіонів України запровадили карантин

У Києві першокласники матимуть додатковий тиждень канікул

Додаткові канікули взимку передбачили у школах столиці для першокласників. Учні відпочиватимуть від навчання протягом 19 – 25 лютого 2024 року. Про це раніше вказали у постанові уряду від 28 липня (№782).

Зауважимо, що школи у межах цього навчального року можуть самостійно визначати дати канікул.

Нагадаємо також, що зимові канікули у школах Києва розпочалися 23 грудня 2023 року. Учні не вчилися протягом двох тижнів. На навчання вони повернулися 8 січня 2024 року.

Чи запровадять у школах Києва карантин

У школах п'яти регіонів нашої держави запровадили карантин.

Це пов'язано із ростом інфекційних захворювань.

Діти протягом кількох днів навчаються дистанційно.

Натомість у КМДА заявили, що у школах столиці не оголошуватимуть карантин.

Батьків при цьому просять не пускати дітей до шкіл, якщо вони нездужають.