У Києві запланували додаткові зимові канікули у школах
27 січня 2024, 21:40Читать новость на русском
У Києві запланували у межах цього навчального року додаткові канікули у школах. Відбудуться вони у лютому.
Щоправда, відпочиватимуть не всі учні. Хто і коли піде на додаткові зимові канікули, розповідає Освіта 24.
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У Києві першокласники матимуть додатковий тиждень канікул
Додаткові канікули взимку передбачили у школах столиці для першокласників. Учні відпочиватимуть від навчання протягом 19 – 25 лютого 2024 року. Про це раніше вказали у постанові уряду від 28 липня (№782).
Зауважимо, що школи у межах цього навчального року можуть самостійно визначати дати канікул.
Нагадаємо також, що зимові канікули у школах Києва розпочалися 23 грудня 2023 року. Учні не вчилися протягом двох тижнів. На навчання вони повернулися 8 січня 2024 року.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Чи запровадять у школах Києва карантин
- У школах п'яти регіонів нашої держави запровадили карантин.
- Це пов'язано із ростом інфекційних захворювань.
- Діти протягом кількох днів навчаються дистанційно.
- Натомість у КМДА заявили, що у школах столиці не оголошуватимуть карантин.
- Батьків при цьому просять не пускати дітей до шкіл, якщо вони нездужають.