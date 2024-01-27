Правда, будут отдыхать не все учащиеся. Кто и когда уйдет на дополнительные зимние каникулы, рассказывает Образование 24.

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В Киеве у первоклассников будет дополнительная неделя каникул

Дополнительные каникулы зимой были предусмотрены в школах столицы для первоклассников. Ученики будут отдыхать от обучения в течение 19 – 25 февраля 2024 года. Об этом ранее указали в постановлении правительства от 28 июля ( №782 ).

Заметим, что школы в рамках учебного года могут самостоятельно определять даты каникул.

Напомним также, что зимние каникулы в школах Киева начались 23 декабря 2023 года. Учащиеся не учились в течение двух недель. На обучение они вернулись 8 января 2024 года.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Введут ли в школах Киева карантин