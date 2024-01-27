Щоправда, відпочиватимуть не всі учні. Хто і коли піде на додаткові зимові канікули, розповідає Освіта 24.

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У Києві першокласники матимуть додатковий тиждень канікул

Додаткові канікули взимку передбачили у школах столиці для першокласників. Учні відпочиватимуть від навчання протягом 19 – 25 лютого 2024 року. Про це раніше вказали у постанові уряду від 28 липня (№782).

Зауважимо, що школи у межах цього навчального року можуть самостійно визначати дати канікул.

Нагадаємо також, що зимові канікули у школах Києва розпочалися 23 грудня 2023 року. Учні не вчилися протягом двох тижнів. На навчання вони повернулися 8 січня 2024 року.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

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