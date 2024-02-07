Школи Києва можуть закрити на карантин

У школах української столиці можуть запровадили карантин. Таке рішення місцева влада може ухвалили через зростання кількості хворих у Києві.

Тож медики закликають батьків не приводити дітей із симптомами хвороби до дитячих садків та шкіл. І зазначають, що у Києві зростає захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей.

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У школах Києва можуть запровадити карантин

Медики уточнили, що за тиждень виявили понад 11 тисяч випадків – це на понад 2 тисячі більше, ніж у попередній тиждень.



Лікарі також закликають мешканців столиці дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки. Це сприятиме попередженню стрімкого розповсюдження інфекцій.

Основні рекомендації , яких варто дотримуватися, щоб вберегтися від хвороби, можна знайти тут.

При цьому влада Києва попереджає: якщо рівень захворюваності серед школярів і надалі зростатиме, місто буде змушене рекомендувати столичним закладам освіти працювати дистанційно.

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Нагадаємо, що раніше влада Києва вже попереджала про те, що у разі стрімкого збільшення кількості хворих у столиці дітей можуть відправити на дистанційне навчання.