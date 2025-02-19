Ще в одній області заклади освіти переводять на дистанційний формат

На Хмельниччині змінюють формат навчання у закладах освіти. Учні та студенти перейдуть на дистанційну форму навчання.

Таке рішення ухвалили у зв'язку з високим рівнем захворюваності дітей на грип та ГРВІ, а також з метою попередження загострення епідемічної ситуації в області. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

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Заклади освіти на Хмельниччині закривають на карантин

Так, усі заклади освіти Хмельниччини, окрім дитячих садків, з 20 по 28 лютого 2025 року переходять на дистанційну форму навчання.

Таке рішення сьогодні ухвалили під час позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, уточнив посадовець.

Турбуємося про здоров'я наших дітей та освітян, тому йдемо на цей крок, щоб мінімізувати ризики захворювання. Наше завдання – не допустити подальшого поширення хвороби. Стежимо за динамікою епідемічної ситуації та готові оперативно реагувати на будь-які зміни,

– резюмував Тюрін.

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Як навчаються учні в Україні