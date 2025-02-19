Такое решение приняли в связи с высоким уровнем заболеваемости детей гриппом и ОРВИ, а также с целью предупреждения обострения эпидемической ситуации в области. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение председателя Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.

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Учебные заведения в Хмельницкой области закрывают на карантин

Так, все учебные заведения Хмельницкой области, кроме детских садов, с 20 по 28 февраля 2025 года переходят на дистанционную форму обучения.

Такое решение сегодня приняли во время внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, уточнил чиновник.

Заботимся о здоровье наших детей и педагогов, поэтому идем на этот шаг, чтобы минимизировать риски заболевания. Наша задача – не допустить дальнейшего распространения болезни. Следим за динамикой эпидемической ситуации и готовы оперативно реагировать на любые изменения,

– резюмировал Тюрин.

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