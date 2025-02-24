Чи запровадять карантин у школах Львова цього тижня
- У Львові школи працюють офлайн, оскільки відсутність учнів через хвороби становить 18,3%, що не досягає порогу в 20% для запровадження карантину.
- Деякі школи та класи можуть перевести на дистанційне навчання, якщо це необхідно через кількість хворих учнів.
У школах Львова загалом не запроваджували карантин минулого тижня. Дистанційно навчалася лише частина учнів там, де це було необхідно через значну кількість хворих.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду. Загалом рішення щодо запровадження карантину чи зміну формату навчання школи можуть ухвалювати самостійно.
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Як вчитимуться учні у Львові
Станом на сьогодні у Львівській громаді з майже 88 тисяч учнів, які навчаються в міських школах, через хвороби відсутні 18,3%. Натомість запровадження карантину доцільне при 20% відсутності учнів, нагадують у Львівській міськраді. Тож місцеві школи продовжують працювати офлайн.
Водночас, за інформацією управління охорони здоров'я Львова, кількість дітей, які одужують, збільшувалась впродовж тижня. До прикладу, у середу, 19 лютого, одужало 174 дитини, а вже у п’ятницю, 21 лютого, – 572 дитини.
Зауважимо, що львівські школи є автономними, тож у разі потреби можуть самостійно перевести один чи декілька класів на кілька днів на дистанційне навчання.
Нагадаємо, що на дистанційне навчання минулого тижня через значну кількість хворих учнів перейшли школи №7 та №21 у Львові.
Також у віддаленому форматі з 18 лютого вчаться учні на Львівщині.
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Як навчаються учні в Україні
- Чимало шкіл в нашій державі закрили на карантин.
- Учні навчаються дистанційно.
- Рішення про зміну навчального формату ухвалюють на місцях.
- Детально про те, яка ситуація у регіонах України, можна прочитати за посиланням.