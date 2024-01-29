На Рівненщині частину учнів перевели на дистанційне навчання
29 січня 2024, 21:22Читать новость на русском
Джерело:Олександр Коваль
У Рівненській області учнів шести ліцеїв перевіели на дистанційну форму навчання. Це пов'язано із зростанням інфекційних захворювань у регіоні.
Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль заявив, що протягом минулого тижня в області на грип та ГРВІ захворіло майже 10 тисяч осіб. Це на третину більше, ніж за попередній період.
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Учні шести ліцеїв на Рівненщині вчитимуться дистанційно
Більшість інфікованих – діти. Рівень захворюваності перевищує епідемпоріг, зазначив Коваль.
Через це на дистанційне навчання перейшли шість навчальних закладів:
- Рівненський ліцей №7;
- Рафалівський Петропавлівський ліцей;
- Людинський ліцей;
- Зносицький ліцей;
- Пісківський ліцей;
- Костопільський ліцей №6.
Очільник Рівненської ОВА каже, що запобігти інфікації можна завдяки вакцинації та носінню масок.
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У частині шкіл України – карантин
- У школах п'яти областей нашої держави раніше оголосили про карантин.
- Школярі навчалися дистанційно.
- Мовиться про учнів в окремих школах Хмельницької, Волинської, Київської областей, а також двох міст – Львова та Вінниці.
- Рівень захворюваності був високим також у Чернігові й на Житомирщині.