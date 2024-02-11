У Сумах визначили формат навчання учнів на наступний тиждень

Онлайн-навчання у школах Сум продовжили. У такому форматі учні у місті здобуватимуть освіту ще тиждень.

Таке рішення ухвалила міська комісія з питань ТЕБ і НС. Воно пов'язане з тим, що у Сумах досі підвищений рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19.

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Як вчитимуться учні у Сумах

Очільниця управління охорони здоров'я міста Олена Чумаченко зазначила, про протягом 2 – 9 лютого у місті занедужало майже 3,3 тисячі жителів. Це на 17,5% більше ніж попереднього тижня. Діти становлять 44% від усієї кількості хворих.

Онлайн учні вчитимуться до 17 лютого, уточнила чиновниця.

Нагадаємо, що 5 лютого у Сумах через зростання інфекційної захворюваності школи перевели на дистанційний формат роботи до кінця тижня.

У школах окремих регіонів України – карантин

В окремих містах та областях України запровадили карантин.

Школярі здобувають освіту переважно дистанційно.

Так зараз вчаться учні в окремих школах у Чернігові, на Львівщині, у Сумах, в Ужгороді, Іршаві, у Рівному, на Волині.

У Мукачеві натомість школи закрили на період карантину.

Детально про це можна прочитати тут.